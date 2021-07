Denise Pipitone, “situazione compromettente per Anna Corona”/ Inquirenti indagano…

«Una situazione compromettente», così ha definito Ilaria Mura i nuovi sviluppi che riguardano Anna Corona, una delle due persone indagate nella nuova inchiesta della Procura di Marsala sul caso di Denise Pipitone. La giornalista di “Quarto Grado”, però, non si è sbilanciata. «Devo dirti che c’è una situazione – non posso dire di più – che riguarda Anna Corona compromettente che è al vaglio degli inquirenti, i quali hanno anche nominato un tecnico per questo», ha spiegato. Sono attesi, dunque, i risultati, ma non è chiaro se Anna Corona verrà sentita o se addirittura verrà rinviata a giudizio. «Aspettiamo che gli inquirenti facciano il loro lavoro», ha concluso la giornalista.

Consulente Boris Johnson/ “Fa infettare volutamente le persone per l'immunità gregge"

Ascoltando queste parole in diretta, tutti in studio hanno sgranato gli occhi dallo stupore, anche il conduttore Gianluigi Nuzzi. «Ma riguarda fatti del passato?», ha chiesto alla giornalista che però non ha potuto aggiungere altro.

L’INDISCREZIONE DI QUARTO GRADO SU ANNA CORONA

«C’è una situazione compromettente che riguarda un indagato. Sono due, Anna Corona e Giuseppe Delle Chiave. Riguarda Anna Corona. Questa situazione deve essere approfondita, chiamiamola situazione. C’è un tecnico che lo farà, però aspettiamo il risultato delle indagini», la replica di Ilaria Mura a “Quarto Grado”. Allora il conduttore Gianluigi Nuzzi si è giustificato: «Cercavo di capire se è una cosa che hanno scoperto oggi o che riguarda i fatti del passato». Ma la giornalista ha tagliato corto: «Non è opportuno dirlo». E per un motivo molto semplice, noto ovviamente allo stesso Nuzzi che infatti lo ha ribadito: «C’è il segreto e quindi dobbiamo stare attenti a non violarlo».

Fabrizio Pregliasco/ "No alla gestione Boris Johnson, avanti con il nuovo galateo"

Dunque, nelle prossime settimane potrebbe esserci un colpo di scena che riguarda Anna Corona, quel che non è chiaro è se ciò a che fare con la vicenda della scomparsa di Denise Pipitone o solo l’indagata. Non resta che attendere i risultati di questi approfondimenti per scoprirlo.

LEGGI ANCHE:

Denise Pipitone, misterioso post Maria Angioni/ "Penso a quella bara bianca vuota..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA