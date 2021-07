Denise Pipitone: verso nuovi indagati?/ “Rivalutate le posizioni di più persone”

Nonostante la diffida di alcune settimane fa da parte di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, la trasmissione Quarto Grado anche questa sera tornerà sul giallo di Mazara Del Vallo lungo ormai 17 anni. Al centro del nuovo appuntamento con la trasmissione di Gianluigi Nuzzi di oggi, i riflettori si accendono sull’ultima persona indagata, l’ex pm Maria Angioni, finita al centro delle indagini della procura di Marsala per false dichiarazioni al pm ma, come anticipa la stessa trasmissione di Rete 4 nel suo comunicato, “la cerchia degli indagati potrebbe allargarsi”. Proprio le dichiarazioni fornite in passato potrebbero causare a qualcuno dei guai in quanto diverse persone pare non abbiano confermato quanto detto all’epoca, dando delle nuove ricostruzioni del tutto diverse rispetto al primo scenario.

Stando a quanto riferito da fonti investigative a Fanpage.it, il fascicolo d’inchiesta per cui si procede sarebbe lo stesso di 17 anni fa. Per tale ragione sarebbero state rivalutate anche alla luce di vecchie intercettazioni, le posizioni di più soggetti già sentiti all’epoca dei fatti. Alcune di queste persone sarebbero state solo ascoltate ma il condizionale è d’obbligo poiché la procura di Marsala avrebbe deciso di procedere scegliendo la strada del silenzio dopo la precedente fuga di notizie.

DENISE PIPITONE: NUOVI INDAGATI? INDAGINE VA AVANTI

Ciò che è certo, rispetto alle indagini in corso sul giallo di Denise Pipitone, scrive ancora Fanpage, è che si procede per il reato di sequestro di persona e che Jessica Pulizzi, già assolta in tutti e tre i gradi di giudizio, non risulterebbe al momento attenzionata. Questo perché essendo stata assolta per quel tipo di reato non sarà possibile procedere nuovamente per lo stesso nei confronti della figlia di Anna Corona. Al centro delle indagini, come aveva svelato nei giorni scorsi al medesimo portale la criminologa Anna Vagli, ci sarebbe l’hotel nel quale lavorava Anna Corona all’epoca dei fatti e pare che proprio la testimonianza della turista romana che aveva raccontato 17 anni dopo di aver notato qualcosa di strano nello stesso albergo il primo aprile 2004 – giorno della scomparsa di Denise Pipitone – sarebbe stata raccolta dalla procura di Marsala. La donna raccontò di essere scena alla reception dell’albergo per chiedere un asciugamano e di aver visto dietro la tenda della reception una bambina che a suo dire sarebbe stata proprio Denise. Poi la frase emblematica udita: “Proprio qui dovevi portarla?”. Tuttavia mancherebbero conferme e il suo racconto sarebbe attualmente al vaglio degli inquirenti.

