Dennis Fantina, All Together Now/ Batte Letizia e va in finale: “Tutto bene ma…”

Dennis Fantina sfida Letizia Chimenti nella semifinale di All Together Now e si gioca l’accesso alla finalissima della settimana prossima. L’ex cantante di Amici porta sul palco il brano “I Don’t Want to Miss a Thing” degli Aerosmith. Il concorrente coinvolge tutto lo studio con un’interpretazione a dir poco energica. Soltanto Cizco, nel muro dei giurati, non è soddisfatto e convinto dalla performance di Dennis Fantina: “Sinceramente non sopporto proprio questa canzone, ormai è roba vecchia. Non mi piace. Questo programma è arrivare al cuore, in questo caso non mi è arrivato. Anche se Dennis Fantina è fortissimo sia chiaro”. J-AX sbotta contro il collega: “Sacrilegio! Questa canzone è sacra! Io per loro divento una sedicenne. I Don’t Want to Miss a Thing è una canzone meravigliosa. Dennis, ti sei messo in gioco e hai fatto una figura ottima, trovando soluzioni diverse e come Ben Affleck hai salvato tutto”.

Dennis Fantina accede alla finale di All Together Now

Dennis Fantina si fa preferire di gran lunga a Letizia Chimenti, anche se prima di conoscere il verdetto dice di non avere certezze. “Sono abbastanza contento della mia esperienza a All Together Now ma è dura. Sapete… l’età avanza anche per me. Ora che vedo i giurati in piedi mi sembra vada bene”. Michelle Hunziker chiama sul palco entrambi i concorrenti per comunicare loro il nome dell’ultima finalista. I giurati si sono espressi e con 90 punti passa Dennis Fantina: “E’ lui il nostro decimo finalista ufficiale! Complimenti a Dennis Fantina ma anche a Letizia Chimenti”. La concorrente viene eliminata dall’ex talento di Amici, che ora può cercare la sua rivincita nella finale della settimana prossima. I suoi fan stanno già facendo il tifo per lui e pensano che possa mettere le mani sul primo posto della classifica di All Together Now.

© RIPRODUZIONE RISERVATA