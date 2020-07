Dennis Fantina, ex Amici/ “Ho due bambini, sono disoccupato e sopravvivo con la musica”

Ci sarà anche Dennis Fantina tra i protagonisti di All Together Now La Supersfida, appuntamento speciale show musicale prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Michelle Hunziker con J-Ax. Nella puntata in onda oggi, martedì 14 luglio, su Canale 5, lo storico volto di Saranno Famosi tornerà a duellare con altri 15 concorrenti delle prime due edizioni di All Together Now nella speranza che l’esito della contesa sia diverso da quello che lo ha visto fermarsi proprio sul più bello. Giusto un anno fa, infatti, Dennis Fantina era riuscito a meritare l’accesso all’ambitissimo ultimo atto del torneo a colpi di esibizioni che avevano ricordato al pubblico il perché della vittoria nella prima stagione del talent di Maria De Filippi poi diventato “Amici”. Alla fine, però, era stato il 19enne Luca Di Stefano a convincere il “muro” per una manciata di punti…

DENNIS FANTINA: “SONO DISOCCUPATO E SOPRAVVIVO CON LA MUSICA”

Dennis Fantina aveva preso la sconfitta in maniera diplomatica e sportiva, com’è giusto che sia: “So che avete visto la puntata, l’ho vista anche io però in compagnia così non mi sono intristito ancora… mi state scrivendo in tanti e vi ringrazio, so che ci siete. Presto vi scriverò e vi racconterò meglio…”, aveva scritto sui propri social subito dopo la messa in onda della puntata finale. In vista di All Together Now La Supersfida, Dennis è tornato ad utilizzare la propria pagina Facebook per dare appuntamento a tutti i suoi fan, ancora molto numerosi: “Questa sera “All Together Now” puntata speciale (puntata speciale, quindi NON È UNA REPLICA)…ci sarò anche io! Canale 5 ore 21:00”. Comunque vada a finire, per Dennis si tratta dell’occasione di rinverdire la propria popolarità visto che sul palco si era presentato così: “Ho due bambini, sono disoccupato e sopravvivo con la musica”.



