Dennis fantina, nuova vita dopo Amici/ “Oggi faccio il barista. Non tutto ruota…”

Dennis Fantina è stato il primo vincitore di Amici. Il cantante ha partecipato alla prima edizione quando il talent si chiamava ancora “Saranno famosi”. La partecipazione al talent show di Maria De Filippi gli ha aperto le porte del mondo dello spettacolo ma il grande successo che, con il tempo hanno trovato Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa e Irama solo per citarne qualcuno, per lui non è arrivato. Dennis, però, non ha mai abbandonato la musica e, nel corso del tempo, ha sfoggiato il suo talento canoro partecipando anche ad altre trasmissioni come Tale e Quale Show, All Together Now e The Voice.

Nonostante l’indiscusso talento canoro, ad un certo punto, Dennis Fantina ha dovuto rimboccarsi le maniche e, senza abbandonare la musica, infatti, ha cominciato a fare anche un altro lavoro.

Dennis Fantina: ecco cosa fa oggi

A raccontare tutto è stato lo stesso Dennis Fantina nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Serena Bortone all’interno della puntata del programma 2Oggi è un altro giorno” trasmessa il 20 aprile. Dennis ha così raccontato di collaborare con una sua amica nella gestione di un bar quando non è impegnato con la musica.

“A un certo punto è finito tutto, mi sono ritrovato senza lavoro. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore. Oggi collaboro con un mio amico che ha aperto un bar, quando non lavoro faccio questo. Per me l’importante è essere umili e dignitosi, non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo”, le parole di Fantina.

