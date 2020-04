Dennis Rodman e Carmen Electra, il retroscena/ “Fatto ses*o sul campo dei Bulls”

Pubblicità

Il grande Dennis Rodman, ala dei mitici Chicago Bulls di metà anni ’90, è stato il protagonista della terza puntata di The Last Dance, il documentario in onda in queste settimane su Netflix e Espn, che racconta la stagione degli ultimi “tori” firmati Michael Jordan. Rodman, in particolare da quando ha lasciato Detroit per trasferirsi a San Antonio, è sempre stato un personaggio molto eccentrico e sopra le righe, e la conferma la si ha avuta anche dall’ultimo retroscena raccontata dalla sua ex moglie, la splendida attrice americana Carmen Electra. In una recente intervista ha raccontato un particolare alquanto piccante riguardante la sua relazione sessuale con l’ala dei Bulls: “Un giorno Dennis è venuto da me – le parole della 48enne attrice dell’Ohio – e ha detto di volermi fare una sorpresa. I Bulls avevano il giorno libero e non erano occupati negli allenamenti, Dennis compreso ovviamente. Sono salita sulla sua moto e mi ha bendato, non dicendomi dove saremmo andati”.

DENNIS RODMAN E CARMEN ELECTRA: IL WEEKEND A LAS VEGAS

Dove erano andati i due? Al campo di allenamento dei Bulls: “Quando mi ha tolto la benda – ha proseguito Carmen – eravamo al campo di allenamento dei Chicago Bulls. E’ stata una giornata pazzesca, una delle più incredibili che abbia mai avuto. Abbiamo fatto sesso ovunque, nella sala pesi, nella sala di fisioterapia, ovunque… incluso ovviamente il campo di allenamento. Eravamo come due bambini nel negozio di caramelle”. Un altro aneddoto simile è raccontato proprio nel terzo episodio di The Last Dance, in cui si spiega come Rodman avesse bisogno di staccare per 48 ore, prima di concentrarsi sul finale di stagione: prese la Electra è andò a Las Vegas per vivere un weekend decisamente di fuoco. 48 ore che si conclusero con Michael Jordan che volò personalmente nella città delle luci per andare a riportare a casa The Worm: “Qualcuno bussò alla porta – le parole dello stesso rimbalzista – e quel qualcuno è Michael Jordan. Io mi nascosi, non volevo che mi vedesse in quel modo per cui mi nascosi sotto a delle coperte dietro il divano della nostra stanza. Sentii Michael dire a Dennis: ‘Andiamo, dobbiamo tornare ad allenarci’”.



