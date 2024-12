DIRETTA MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED, GARA DELICATISSIMA

Le due squadre si presentano al derby con otto posizioni di differenza. Questa è la situazione della diretta Manchester City Manchester United, partita in programma domenica 15 dicembre alle ore 17:30 all’Etihad Stadium. Il City sta vivendo il periodo più difficile dell’era Guardiola con appena una vittoria nelle ultime dieci ovvero il 3-0 al Nottingham Forest. Per il resto sconfitte in ogni competizione: 2-1 dal Tottenham in EFL Cup, doppio ko in Champions con Juventus e Sporting fino alla Premeir League con diverse sconfitte.

Video Viktoria Plzen Manchester United (1-2)/ Gol e highlights: doppietta di Hojlund! (EL, 12 dicembre 2024)

Il Manchester United è reduce da due sconfitte in campionato vale a dire il 2-0 subito dall’Arsenal e il 3-2 dal Nottingham, ma ultimamente c’è stato il 2-1 in rimonta con il Viktoria Plzen che ha dato fiducia sia in termini di morale che di percorso europeo.

DOVE VEDERE LA DIRETTA MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Manchester City Manchester United, allora dovrete essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky. La diretta streaming invece è disponibile su tutti i dispositivi tramite Sky Go.

DIRETTA/ Viktoria Plzen Manchester United (risultato finale 1-2): bis di Hojlund! (12 dicembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED

Gli uomini di Guardiola si schiereranno con il 4-1-4-1 con Ortega in porta. Difesa a quattro composta da Walker, Ruben Dias, Akanji e Gvardiol. In mediana ci sarà Gundogan con Grealish, De Bruyne, Bernardo Silva e Savinho sulla trequarti supportando Haaland.

Il Manchester United invece si disporrà col 3-4-2-1. Tra i pali Onana, difesa a tre con Mazraoui, De Ligt e Lisandro Martinez. Nella zona nevralgica del campo formata da Diallo, Mainoo, Ugarte e Dalot con Bruno Fernandes e Rashford dietro a Hojlund.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED

Per quanto riguarda le quote per le scommesse della diretta Manchester City Manchester United, i favoriti sono i padroni di casa a 1.62 contro il 2 fisso messo a lavagna a 4.75. Il segno X del pareggio lo troviamo un po’ ovunque a 4.33.

Diretta/ Juventus Manchester City (risultato finale 2-0): trionfo bianconero! (11 dicembre 2024)