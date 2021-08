Dennis Thomas è morto/ Co-fondatore Kool & the Gang aveva 70 anni

Il mondo della musica dice addio a Dennis Thomas, co-fondatore dei Kool & the Gang, spentosi nel sonno sabato 7 agosto 2021 all’età di 70 anni nel New Jersey. Il musicista, noto con il soprannome di “Dee Tee” era nato il 9 febbraio 1951 a Orlando, in Florida ed era sposato con Phynjuar Saunders Thomas, con la quale risiedeva da tempo a Montclair. Membro dei Kool & the Gang sin dall’esordio della band, l’uomo era conosciuto come la quintessenza del gruppo ed era amato per i suoi vestiti e cappelli alla moda e per il suo modo di fare rilassato.

Nella nota pubblicata su Facebook dal gruppo, i suoi compagni d’avventura lo ricordano come “una grande personalità, ma anche una persona estremamente riservata”. Thomas era il sassofonista contralto, il flautista, il percussionista e il maestro di cerimonie in occasione degli spettacoli. Il prologo di Thomas, presente nella hit del gruppo del 1971 “Who’s Gonna Take the Weight”, è leggendario ed è un esempio della sua abilità nello spettacolo. “Dee Tee – prosegue la nota – era anche lo stilista del gruppo, che si assicurava che avesse sempre un aspetto fresco. Agli esordi della band, Dennis Thomas serviva anche come tesoriere, custodendo i guadagni del gruppo in un sacchetto di carta”.

DENNIS THOMAS MORTO: AVEVA PERSO DUE FIGLIE

Recentemente, i Kool & the Gang avevano dato il via alla stagione 2021 dell’Hollywood Bowl di Los Angeles, lo scorso 4 luglio. Si tratta ufficialmente dell’ultima apparizione con la band di Dennis Thomas, il quale aveva anche partecipato a “Kool TV”, una serie di cortometraggi animati sull’infanzia e la carriera dei membri della band, fondata nel 1964 da sette adolescenti: i fratelli Ronald e Robert “Kool” Bell e gli amici Dennis Thomas, Spike Mickens, Ricky Westfield, George Brown e Charles Smith. All’inizio presero il nome di Jazziacs e la band passò attraverso vari cambiamenti di nome fino al 1969, quando assunse la denominazione attuale.

Il sassofonista ha subìto nel corso della sua esistenza la perdita della madre Elizabeth Lee Thomas, della sorella Darlene Thomas e delle figlie Michelle Thomas e Tracy Jackson. Oggi lo piangono la moglie, Phynjuar Saunders Thomas, la figlia, Tuesday Rankin, i figli David Thomas e Devin Thomas, la zia Mary “Duggie” Jones, le sorelle Doris Mai McClary ed Elizabeth Thomas Ross, il fratello Bill Mcleary e tutti i suoi nipoti.



