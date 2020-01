Denny Mendez VS Elisabetta Gregoraci/ “La ruota gira…”, quando le “scippò” un lavoro

Il Festival di Sanremo 2020 non è ancora iniziato ma è già rovente. Le danze delle più disparate polemiche si sono aperte con Amadeus e lo scivolone sessista con protagonista Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi. Poi è arrivata anche la “bomba” di Elisabetta Gregoraci, apparentemente silurata dall’Altro Festival di Nicola Savino perché ex moglie di Flavio Briatore, politicamente simpatizzante a destra. Il conduttore ha risposto ma con lui si è accodata anche Denny Mendez, ex Miss Italia 1996 che ha letteralmente asfaltato la calabrese. “Io mi ricordo che nel 2002 mi successe una cosa simile ed eri tu protagonista di questo fatto”, si riassume la faccenda.

Denny Mendez “tuona” contro Elisabetta Gregoraci: ecco cosa è successo

Denny Mendez, tramite le Instagram Stories ha tuonato: “Ho letto le notizie dall’Italia: Elisabetta Gregoraci viene esclusa dal Dopo Sanremo (L’altro Festival, ndr). Purtroppo la vita non è facile per tutti cara Elisabetta…”. Un esordio che suona come una introduzione corposa di nubi cariche di pioggia incessante. E infatti l’ex Miss Italia rovescia fulmini e saette: “Io mi ricordo che nel 2002 mi successe una cosa simile ed eri tu protagonista di questo fatto. Io ero andata a fare un’audizione per condurre Sipario (trasmissione di gossip che veniva trasmessa su Rete4, ndr) ed era già tutto pronto per firmare il contratto”. La Mendez prosegue: “A quei tempi il nostro amico Emilio Fede era direttore del tg. Alla fine, ohibò, decisero senza darmi spiegazioni, anche se io le chiesi al direttore e alla rete, che non sarei stata più io la conduttrice. E chi hanno messo a condurre? Te”… Poi aggiunge: “Capisco benissimo cosa significa quando ti tolgono una possibilità all’ultimo momento. La ruota gira. Per fortuna noi abbiamo altre possibilità, ma non è facile…”. Ed infine chiosa: “A quei tempi chiesi cosa era successo e mi dissero che la Gregoraci gli era stata imposta da Briatore. Io dico la ruota gira sempre”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA