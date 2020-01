Vanessa Incontrada assente a Sanremo 2020/ L’attrice: “Non ne voglio parlare”

Vanessa Incontrada non è tra le donne che affiancheranno Amadeus sul palco del Teatro Ariston durante la settantesima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio. L’assenza di Vanessa Incontrada sta facendo molto rumore. Il pubblico, infatti, avrebbe voluto vedere l’attrice spagnola sul palco dell’Ariston dopo aver amato la semplicità e l’umiltà con cui ha condotto il programma “Vent’anni che siamo italiani” insieme a Gigi D’Alessio. La decisione di non puntare sulla Incontrada ha scatenato polemiche che, però, l’attrice ha deciso di non alimentare. Come riporta Leggo, infatti, durante la conferenza stampa della nuova fiction Rai “Come una madre” di cui è protagonista, l’attrice ha scelto di rispondere solo a domande concordate riguardanti la sua ultima fatica.

VANESSA INCONTRADA ASSENTE A SANREMO: “NO COMMENT, NON NE VOGLIO PARLARE”

Vanessa Incontrada, sempre schietta e sincera, preferisce non commentare la sua assenza a Sanremo. Nel parlare con i giornalisti, durante la conferenza di presentazione di “Come una madre”, la Incontrada ha spiegato la scelta di non rispondere a domande che non riguardassero la fiction. “La decisione è stata mia – ha chiarito la Incontrada come riporta Leggo -, perché ci sono dei tempi e dei momenti in cui un’artista decide di parlare poco, e non devo dire il motivo, si concordano le cose giustamente per il vostro lavoro e ho detto all’ufficio stampa di fare una piccola intervista ma molto mirata. Però queste cose non puoi dirle qua”. A chi le ha chiesto direttamente di Sanremo, inoltre, ha risposto: “non è la sede per parlare di questo“. Nei giorni scorsi, inoltre, Tv Sorrisi e Canzoni aveva svelato gli impegni professionali della Incontrada proprio in concomitanza di Sanremo. Dal 7 febbraio, infatti, debutterà al teatro La Fonderia di Follonica (Grosseto) con “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?”. Nonostante tutto, però, la Incontrada avrebbe volentieri fatto parte della squadra femminile del Sanremo di Amadeus?

