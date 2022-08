Depay alla Juventus?/ Calciomercato, ecco la proposta per l’olandese del Barcellona

Calciomercato news, l’offerta ufficiale per portare Depay alla Juventus

Le chance di vedere Memphis Depay alla Juventus entro la fine di questa sessione di calciomercato estivo sembrano al momento molto buone. Secondo le indiscrezioni più recenti provenienti da Tuttosport, i bianconeri potrebbero tesserare l’olandese nel corso della prossima settimana dopo che l’attaccante si sarà liberato dal Barcellona, club con cui è sotto contratto per un altro anno, ovvero fino al giugno del 2023.

Sempre stando a quanto emerso, i piemontesi avrebbe recapitato una proposta ufficiale al ventottenne ex Manchester United per un contratto triennale da 6 milioni di euro più bonus a stagione. L’arrivo di Depay a Torino colmerebbe il vuoto lasciato da Alvaro Morata visto che lo spagnolo non dovrebbe più tornare dall’Atletico Madrid che lo cederebbe solamente a titolo definitivo e non per meno di 35 milioni di euro, la somma che era stata pattuita per il mancato riscatto a fine giugno.

Calciomercato news, Depay alla Juventus dopo aver risolto col Barcellona

L’approdo di Memphis Depay alla Juventus dovrebbe dunque concretizzarsi in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Accostato ai bianconeri anche nel recente passato, nella sua prima ed unica stagione al Barcellona dopo essere arrivato dall’Olympique Lione Depay ha segnato 13 reti e fornito due assist vincenti per i suoi compagni in 38 apparizioni complessive tra campionato e coppe.

