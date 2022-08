Depay alla Juventus?/ Calciomercato, passi avanti ma Milik resta la prima alternativa

Calciomercato news, Depay alla Juventus con l’intermediario in Italia

L’arrivo di Memphis Depay alla Juventus sembra un po’ più probabile secondo le indiscrezioni di calciomercato emerse nelle ultime ore. Ieri sera l’avvocato Sebastien Ledure era al Meazza per Inter-Spezia visto che cura gli interessi di Romelu Lukaku ma anche l’olandese Depay rientra nell’elenco dei suoi assistiti. Proabile duqnue che i rappresentati del club bianconero incontrino l’agente Ledure proprio in questi giorni per cercare di concludere l’affare.

L’interesse per il ventottenne Depay nasce dalla necessità di sopperire all’addio di Alvaro Morata, tornato in pianta stabile all’Atletico Madrid a causa del mancato riscatto per 35 milioni di euro al termine della passata stagione. In uscita dal Barcellona, Depay deve però ancora risolvere il proprio contratto con il Barcellona, a cui è attualmente legato fino al giugno del 2023 e quindi fino alla fine dell’annata calcistica appena cominciata sebbene l’intesa coi blaugrana sembri vicina.

Le chances di vedere Memphis Depay alla Juventus in questo agosto di calciomercato estivo sono dunque abbastanza buone nonostante l’alta richiesta del calciatore e del suo entourage in merito all’ingaggio da percepire a Torino. Allo stesso tempo però i bianconeri hanno avviato i contatti con l’Olympique Marsiglia sondando il terreno per l’acquisto di Arkadiusz Milik, già passato in Serie A con la maglia del Napoli.

