Desdemona Balzano lascia Uomini e donne?/ Spuntano diverse segnalazioni e…

Desdemona Balzano, pioggia di segnalazioni sulla dama di Uomini e donne

Desdemona Balzano, dama del trono over di Uomini e Donne tra le più corteggiate, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe essere tra le protagoniste della puntata odierna del programma di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ad accomodarsi al centro dello studio, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, dovrebbe esserci proprio Desdemona che, finora, ha provato a conoscere diversi cavalieri senza, tuttavia, riuscire a trovare davvero l’uomo che le faccia battere il cuore.

La presenza al centro studio di Desdemona, tuttavia, non sarà totalmente piacevole. Come svela Lorenzo Pugnaloni, infatti, la redazione di Uomini e Donne ha ricevuto una serie di segnalazioni sulle quali la dama sarà chiamata a dire la propria versione dei fatti. Cosa accadrà nel dettaglio?

Desdemona Balzano lascia Uomini e Donne

Per scoprire cosa sia accaduto durante la registrazione della puntata di Uomini e Donne che ha portato all’addio di Desdemona Balzano e che dovrebbe essere trasmessa oggi, dovremo aspettare le 14.45. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, tuttavia, pare che gran parte della puntata sarà dedicata a Desdemona e a tutte le segnalazioni ricevute dalla redazione sul suo conto.

Desdemona come risponderà alle segnalazioni sul suo conto? Quale sarà la reazione di Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari che, in passato, sono stati durissimi con ex protagonisti al centro di discutibili segnalazioni? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo.

