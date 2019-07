Desirée Maldera incinta: svelato sesso, Blu il nome/ Foto “Vi mostrerò il vero trash”

Desirée Maldera ha fatto un altro annuncio. Dopo aver rivelato di essere nuovamente incinta, l’ex tentatrice di Temptation Island ha svelato il sesso del secondo figlio. Il piccolo Giancarlo avrà una sorellina. L’annuncio è stato fatto ieri sui social dalla bella Didi, ma non si è limitata a spiegare che il figlio che aspetta è una femmina. Ha spiegato anche che si chiamerà Blu. La Maldera ha voluto dunque condividere con tutti i suoi followers la bella notizia. «Ginca avrà una sorella, è femmina e si chiamerà Blu», ha scritto l’ex tentatrice. E poi ha aggiunto: «Sono stata una coatta a vestire il maschio… pensa ora. Vi mostrerò il vero trash». Tantissimi i messaggi di auguri per Desirée Maldera, come quelli dell’autore tv Claudio Leotta, noto per lavorare al fianco di Maria De Filippi a Uomini e Donne e appunto Temptation Island. «Una piccola Didi», ha commentato aggiungendo l’emoticon degli applausi e tanti cuori.

DESIRÉE MALDERA INCINTA: SVELATO SESSO E NOME

Tanti anche i messaggi in Direct su Instagram per Desirée Maldera. Ne ha condiviso qualcuno svelando qualche altro particolare in merito alla scelta del nome. «Il nome Blu per una femmina era già deciso dall’anno scorso», ha scritto ad una follower. E poi ha scherzato riguardo il fatto che per questo nome la figlia possa essere presa in giro dagli amichetti: «Tesoro, mia figlia sarà bionda, viziata e cattiva. Sono certa che non succederà». Qualcuno ha poi confuso la sua scelta accostandola a quella di Beyoncé Knowles, ma Desirée Maldera ha subito precisato: «No, con tutto il bene che ti voglio no. Quella si chiama Blue Ivy, non blu». La notizia della seconda gravidanza comunque aveva lasciato tutti a bocca aperta, visto che Desirée è rimasta incinta cinque mesi dopo la nascita del primogenito. Ma parenti e amici si sono detti super felici per il nuovo arrivo in famiglia. Una cosa è certa: ha scelto un nome originale per la sua piccolina.





