Anche la detrazione spese logopedista è ammessa tra i benefit fiscali del fisco italiano, per un ammontare del 19% di rimborso (la stessa percentuale è prevista per i costi sostenuti a fronte delle visite e prestazioni mediche). Un percorso di logopedia è essenziale per migliorare la comunicazione, i disturbi del linguaggio e anche la deglutizione.

Per poter usufruire delle detrazioni per il logopedista è indispensabile rispettare quanto previsto dal Decreto ministeriale: superare la franchigia pari a 129,11€, pagare con un metodo tracciato e comprovare i costi sostenuti con apposita documentazione (ad esempio ricevute fiscali o fatture).

Detrazione spese logopedista: come funziona?

La detrazione spese logopedista è prevista al 19% soltanto sulla parte eccedente i 129,11€. Per poter godere del beneficio fiscale è indispensabile – come già accennato – seguire specifici passaggi, come ad esempio conservare adeguatamente i documenti fiscali e inviare la dichiarazione tramite il modello del Reddito delle Persone Fisiche o tramite 730.

Per il conseguimento del percorso e il successivo ottenimento del rimborso fiscale, non è necessaria alcuna prescrizione medica, ma soltanto che il logopedista sia un professionista regolarmente abilitato dal sistema sanitario italiano.

La detrazione fiscale viene riconosciuta sia agli adulti che seguono dei percorsi riabilitativi post evento traumatico o dopo un danno neurologico, oppure per trattare e migliorare i disturbi linguistici nei bambini.

I requisiti da soddisfare

Come accennato inizialmente il beneficio fiscale viene ammesso soltanto se inserito nel modello 730 oppure nel Reddito delle Persone fisiche. Inoltre è importante utilizzare un metodo di pagamento tracciabile (come le carte di credito, debito o prepagate o anche l’assegno), documentare la spesa (con fattura e ricevuta fiscale) e indicare da chi si viene seguiti e i dettagli della prestazione.

L’unica eccezione che viene fatta per i pagamenti in contanti (pena il rifiuto del riconoscimento della detrazione fiscale) vale nelle strutture accreditate e in quelle pubbliche che invece possono ammettere il 19% di rimborso come detrazione per le spese dal logopedista.