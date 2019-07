Detroit: Become Human sostituisce PES 2019/ PlayStation Plus, la modifica di Sony

Grossa novità per tutti gli abbonati di PlayStation Plus: Sony ha deciso di cambiare il gioco principale per la line-up di luglio 2019, Detroit: Become Human sostituisce il già annunciato PES 2019. Come evidenzia Multiplayer, si tratta del primo caso in cui si verifica di una sostituzione in corsa: probabilmente si tratta di una soluzione d’emergenza, necessaria per evitare un clamoroso ritardo nel rilascio dei giochi. La multinazionale giapponese non ha rilasciato una nota a tal proposito, probabilmente si è trattato di un problema sorto con la Konami: non è da escludere che le due aziende non abbiano trovato un accordo economico e sia saltato tutto. Non sono mancate le reazioni sui social, con gli abbonati a PlayStation Plus che avranno a disposizione l’edizione Digital Deluxe di Detroit: Become Human, con la possibilità di ottenere gratis anche la remaster di Heavy Rain.

PLAYSTATION PLUS, DETROIT: BECOME HUMAN RIMPIAZZA PES 2019

«Stiamo facendo un cambiamento nella line-up dei giochi PS Plus di luglio. Questo mese aggiungeremo Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition, che include anche Heavy Rain, ai titoli gratuiti anziché Pro Evolution Soccer 2019. Ci scusiamo per gli eventuali disagi», questa la breve nota pubblicata da Sony, che non ha aggiunto altro per quanto riguarda questo cambio in corsa che ha stupito un po’ tutti. Ricordiamo che Detroit: Become Human è un videogioco d’avventura grafica sviluppato dalla Quantic Dream e pubblicato il 25 maggio 2018 da Sony Interactive Entertainment in esclusiva per PlayStation 4. Una scelta che ha diviso gli abbonati, ecco una carrellata di commenti sui social: «Ma Detroit become human gratis sto mese??? grazie ps+ finalmente posso giocarci sapendo che David Cage non riceverà un soldo da me», «Spero che la scelta di Detroit Become Human non sia casuale e che tra qualche mese si inizi a parlare di Dlc… Almeno un Dlc lo devono fare! Lo hanno fatto per Heavy Rain!», «E’ da mesi che lo voglio, non ci posso credere che sia gratis ed inoltre l’edizione deluxe».

© RIPRODUZIONE RISERVATA