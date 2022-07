Deulofeu al Napoli?/ Calciomercato, l’Udinese avrebbe accettato l’offerta dei campani

Calciomercato news: Gerard Deulofeu al Napoli, l’offerta degli azzurri

Il calciomercato potrebbe presto regalare un nuovo fantasista a mister Luciano Spalletti viste le indiscrezioni riguardanti il trasferimento di Gerard Deulofeu al Napoli. Gli azzurri sono in cerca di nuovi rinforzi per potenziare il proprio organico ed i tifosi non sembrano affatto contenti di quanto raccolto fino a questo punto del mercato specialmente dopo la partenza di Kalidou Koulibaly, ceduto nelle scorse ore al Chelsea.

L’allenatore dei campani ha cercato di placare l’ambiente dal palco del ritiro di Dimaro ribadendo il fatto che sarebbero arrivati nuovi calciatori per sopperire al meglio agli addii non solo di Koulibaly ma anche ad esempio di Ospina, Mertens e Insigne. Il profilo di Deulofeu, sotto contratto fino al giugno del 2024 con i bianconeri, potrebbe essere utile al Napoli che avrebbe già presentato un’offerta formale ai friulani.

Calciomercato news, l’Udinese dice sì alla proposta per Deulofeu al Napoli

Le chances di vedere Gerard Deulofeu al Napoli in questa sessione di calciomercato estivo sono quindi molto buone. Secodo quanto riportato da TuttoUdinese.it, l’Udinese avrebbe accettato la proposta da 16 milioni di euro più bonus presentata dagli azzurri e ora mancherebber solo l’intesa con lo spagnolo. L’ex milanista potrebbe inoltre dare una grossa mano nel caso in cui dovessero essere confermate le partenze di Matteo Politano e di Adam Ounas.

