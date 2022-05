Devin Devasquez, moglie Ronn Moss/ “Mi completa con i suoi pregi e imperfezioni”

Devin Devasquez, chi è la moglie di Ronn Moss?

Devin DeVasquez è la moglie di Ronn Moss, l’attore americano celebre per aver interpretato per 25 anni Ridge Forrester nella soap opera “Beuatiful”. Nata il 25 giugno 1963, Devin DeVasquez è una modella e attrice americana, suo padre era di Madrid e sua madre di origine irlandese. Nel 1985 è stata la playmate della pagina centrale di Playboy di giugno 1985. Ha vinto 100.000 dollari nel talent show televisivo “Star Search” nel 1986: la vittoria l’ha portata a essere una delle prime playmate ispaniche presenti sulla copertina di Playboy del novembre 1986: “È stato il momento clou della mia carriera di modella”, ha raccontato a Moda Mag. Oltre alle sue apparizioni televisive (che includono “Married With Children” e numerosi spot pubblicitari), Devin DeVasquez ha anche onorato il palcoscenico (“Southern Rapture” e “Murders Anonymous”) e ha recitato in diversi film (“A Low Down Dirty Shame“, “House 2″, “Society” e “Can’t Buy Me Love“).

Devin Devasquez e Ronn Moss: il secondo matrimonio

Devin Devasquez ha frequentato la rock star Prince nel 1985 e Sylvester Stallone nel 1988 prima di sposare l’attore e musicista Ronn Moss il 25 settembre 2009. Il 28 settembre 2019, dopo dieci anni dal primo matrimonio, Ronn Moss ha voluto risposare la moglie: approfittando di un viaggio in Italia nell’ambito del suo tour musicale, l’attore ha rinnovato i voti con la ex modella americana. “Ho maturato questa idea appena ho saputo di questa data in Calabria perché coincideva con il nostro anniversario; consideriamo ormai l’Italia la nostra seconda casa. Abbiamo passato qui gli ultimi sei mesi e questa coincidenza mi è sembrata perfetta per risposarci” ha dichiarato l’attore sul settimanale Oggi. Ronn Moss ha organizzato tutto all’insaputa della moglie, scegliendo per lei anche l’abito da sposa: “Ci è sembrato di ritornare indietro nel tempo: 10 anni insieme sono davvero volati. Sono innamorato dei difetti di mia moglie: lei mi completa con i suoi pregi e le sue imperfezioni”.

