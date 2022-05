Ronn Moss/ Piange per Raffaella Carrà: “Non la dimenticherò mai”

Amatissimo in Italia per il suo Ridge in “Beautiful”, Ronn Moss si è raccontato a tutto tondo a Oggi è un altro giorno. L’attore americano, di Los Angeles, ha ripercorso la sua straordinaria carriera, iniziata come cantante, con lo stesso produttore dei Bee Gees. Fino all’amore per l’Italia: “Mi sono innamorato dopo il mio primo film, tanti anni fa. Ho girato in Sicilia e ho avuto un legame immediato con questo Paese. Nessuno sapeva chi fossi, è successo molto prima di Beautiful. Quando sono tornato, sapevo di tornare nella mia seconda casa”.

“Ho passione per la gente, per la storia italiana”, ha aggiunto Ronn Moss. L’interprete statunitense è poi tornato sul successo internazionale prima da cantante e poi da attore: “Da bambino volevo diventare medico, un chirurgo. Ho fatto tutto il percorso scolastico e universitario, ho lavorato negli ospedali e ho anche operato sui cadaveri. Mi piaceva tantissimo. Pensavo di poter fare la differenza. Ma un giorno ho dovuto fare una scelta: fare gli otto anni di accademia o la musica. Alla fine ho scelto la musica e quella scelta mi ha cambiato la vita. Ma sarei stato un grande dottore”.

RONN MOSS: “NON DIMENTICHERO’ MAI RAFFAELLA”

Ronn Moss ha spiegato di amare prendersi cura degli altri, una cosa naturale per qualsiasi persona che ha empatia verso gli altri: “Se riesco a risolvere una situazione, lo faccio. Mi sono messo anche a sistemare bagni o lavandini (ride, ndr)”. Ronn Moss ha spiegato di aver cacciato dalla sua vita tutte le persone negative: “Sono stato tradito da alcune persone, ho un istinto abbastanza spiccato per riconoscere queste situazioni”. L’interprete si è poi commosso riguardando le immagini con Raffaella Carrà: “Era una donna straordinaria, una persona dolcissima. Mi ha preso dal nulla, ma lei era umile ed elegante. Non la dimenticherò mai”.

