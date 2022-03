Dharma Mangia Woods, chi è?/ L’esordio al cinema grazie a Muccino

La nuova fiction di Canale 5 “Più forti del destino“, che ha per protagoniste Laura Chiatti e Giulia Bevilacqua, sarà l’occasione per il pubblico di conoscere meglio Dharma Mangia Woods, giovane attrice che ha avuto modo di prendere parte anche ad alcuni videoclip musicali di Gazelle (sembra sia stato anche un suo ex) e Ligabue). Le tre interpretano tre donne che hanno un ruolo cruciale nella trama: “Arianna, Rosalia e Costanza sono tre donne in forte relazione tra di loro – ha raccontato lei a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. Insieme decidono di andare a un’esposizione dove ci sarà un incendio e da qui partiranno le loro tre storie, i loro ricatti e le loro lotte“.

Le riprese le hanno permesso di instaurare una forte amicizia con la moglie di Marco Bocci. Non a caso, le due spesso si scambiano battute tramite i loro profili Instagram.

Chi è Dharma Mangia Woods: una carriera in continua crescita

Dharma è ancora giovanissima (è nata il 15 settembre 1994), ma sta già maturando una buona esperienza in veste di attrice soprattutto in serie Tv. Non a caso, è riuscita a farsi notare anche a livello internazionale e a prendere parte a uno dei maggiori successi dell’ultimo periodo, “The Young Pope“, dove ha potuto essere diretta da Paolo Sorrentino e recitare al fianco di Jude Law e Scott Shepherd. Poco tempo prima a aveva avuto modo di fare il suo debutto nel cinema grazie a uno dei registi più amati, Gabriele Muccino, che l’ha voluta nel suo film “L’estate addosso“, uscito nel 2015.

Tra i suoi lavori più apprezzati c’è stato poi “Il contagio” (2017), dove ha conosciuto Giulia Bevilacqua, con cui ha avuto modo di lavorare in questi mesi. Nel suo curriculum ci sono anche i film “Tommaso” e “Blackout Love”

