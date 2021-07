Di Francisca vs Errigo e Cipressa/ “Ct non all’altezza, Arianna non regge pressione”

Elisa Di Francisca attacca l’ex compagna di squadra Arianna Errigo e il c.t. del fioretto femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, Andrea Cipressa, al termine di una spedizione che ci ha portato “solo” la medaglia di bronzo nella gara a squadre più il quarto posto di Alice Volpi nell’individuale, molto meno di quanto il fioretto femminile ci avesse abituato alle Olimpiadi da molti decenni a questa parte. La vittoria nella finale terzo posto a squadre contro gli Usa non ha evitato una forte polemica tra Elisa Di Francisca, Andrea Cipressa ed Arianna Errigo. Di Francisca infatti ha rilasciato dichiarazioni forti all’Adnkronos: “Cipressa non è all’altezza per essere il c.t. del fioretto. Lo dicono i risultati. Serve una personalità più forte. A Londra con Cerioni come c.t. prendemmo tre ori e 5 medaglie. Io non so se Stefano sia disponibile a tornare, ma lui sarebbe il più indicato a ricoprire quel ruolo”. Da Andrea Cipressa ad Arianna Errigo, ex compagna di squadra ma anche rivale, vedi finale derby a Londra 2012 vinta da Di Francisca: “Forse l’ultimo assalto in semifinale avrebbe dovuto farlo Alice Volpi. Arianna Errigo è fortissima sia fisicamente che tecnicamente ma soffre le gare importanti, soprattutto le Olimpiadi. Lo abbiamo visto ai Giochi di Rio e anche qui a Tokyo: è un peccato perché oggi le altre ragazze hanno tirato bene e invece Arianna, che dovrebbe essere la punta della squadra è mancata nel momento decisivo”.

DI FRANCISCA VS ERRIGO E CIPRESSA: FORTI POLEMICHE NELLA SCHERMA ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

La polemica di Elisa Di Francisca contro Arianna Errigo e Andrea Cipressa ha scatenato molte reazioni, anche quella di Julio Velasco, storico ex c.t. dell’Italia del volley, che alle Olimpiadi Tokyo 2020 fa parte della squadra dei commentatori Rai e ha giudicato così le parole di Elisa Di Francisca: “Queste dichiarazioni sono disgustose. Il problema non è se ha ragione o non ha ragione, se quell’atleta ha problemi nei momenti decisivi o no, è disgustoso il momento, i tempi, e parlare così di una collega e di un allenatore gratuitamente. Sembra che adesso cercare di essere buoni sia un difetto. L’educazione si basa sul reprimere cose che fanno male agli altri o che non fanno bene alla comunità. E questo, sicuramente, non fa bene alla scherma, non fa bene allo sport. Possiamo criticare ma questo è un attacco frontale. Poi in un momento in cui stanno soffrendo vai a mettere il dito nella piaga, proprio tu, che hai fatto quell’attività e sai cosa si prova”, ha detto Velasco nella trasmissione condotta da Jacopo Volpi su Rai 2. Non è tutto: oggi la squadra di spada maschile azzurra è stata eliminata ai quarti di finale contro la Russia. Lo spadista Marco Fichera al termine si è espresso così: “Oggi possiamo solo leccarci le ferite, prenderci le critiche e andare avanti. Ma chiedo a tutti di non mettere in discussione quello che questi quattro atleti hanno messo in cinque anni di attività. Il risultato è deludente le critiche ci stanno e noi le accettiamo, ma non accettiamo più, neanche da perdenti oggi, le critiche che leggiamo e abbiamo letto in questi giorni sul nostro professionismo. Questo non lo tolleriamo più”.

