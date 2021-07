RISULTATI SCHERMA/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Italia in finale per il bronzo

RISULTATI SCHERMA OLIMPIADI TOKYO 2020: ITALIA PER IL BRONZO

Nella giornata dedicata ai risultati della scherma per la gara del fioretto femminile a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dobbiamo subito segnalare la qualificazione dell’Italia alla finalina per il bronzo, attesa solo alle ore 11.30 italiane, contro un avversario ancora da decidere. È dunque solo medaglia di consolazione per le nostre azzurre, che pure solo fino a poco fa parevano completamente in dominio della semifinale contro la Francia, poi vincente per 45-43: un vero smacco per le nostre beniamine, che hanno comunque presto l’occasione di rifarsi. Per gli altri verdetti dal Makuhari Messe di Tokyo, segnaliamo che a breve cominceranno le semifinali Russia-Stati Uniti e Giappone-Canada: staremo a vedere chi sfiderà le azzurre nella prossima gara per il bronzo. (agg Michela Colombo)

OGGI LA GARA A SQUADRE FIORETTO FEMMINILE

I risultati della scherma alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi, giovedì 29 luglio 2021, ci promettono grandi emozioni dalla Makuhari Messe di Tokyo, perché è in programma il fioretto a squadre femminile. Alle Olimpiadi Tokyo 2020 per quanto riguarda la scherma per la prima volta sono presenti tutte le sei gare a squadre possibili e nelle due già disputate nei giorni scorsi, cioè spada femminile e sciabola maschile, abbiamo raccolto altrettante medaglie. Sarà una giornata giapponese molto lunga, dalle ore 3.50 italiane del mattino quando cominceranno i quarti di finale, seguiti naturalmente dalle semifinali ed infine dalle due finali a partire dalle ore 11.30 italiane, prima quella terzo posto per assegnare il bronzo e in seguito naturalmente la finale per il primo posto, che assegnerà le medaglie d’oro e d’argento. L’Italia deve riscattare l’assenza dal podio nella gara individuale, vuoto che non si verificava da decenni per le nostre ragazze del cosiddetto Dream Team del fioretto femminile, speriamo dunque che la gara a squadre possa farci felici e non spezzare del tutto una tradizione leggendaria, che vede l’Italia campionessa olimpica in carica grazie al trionfo a Londra 2012, mentre il fioretto femminile a squadre era stato assente a Rio 2016 a causa dell’alternanza delle gare, adesso abolita.

RISULTATI SCHERMA OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI IL FIORETTO A SQUADRE FEMMINILE

Presentiamo allora tutto ciò che avremo da seguire oggi per i risultati scherma alle Olimpiadi Tokyo 2020, dunque la gara a squadre del fioretto femminile. Le titolari per l’Italia saranno Martina Batini, Arianna Errigo e Alice Volpi, che hanno gareggiato anche a livello individuale, alle quali si aggiunge Erica Cipressa, convocata per completare il roster a disposizione per la gara a squadre. Il tabellone a otto squadre è già stato composto per il fioretto femminile a squadre, dunque sappiamo che ai quarti di finale l’Italia dovrà affrontare l’Ungheria, una sfida sempre molto classica nel mondo della scherma. Sappiamo anche che la nostra avversaria in una eventuale semifinale sarebbe la vincitrice di Francia-Canada, l’altro match dei quarti dalla nostra parte del tabellone, mentre dall’altra parte avremo le due sfide Russia (ROC)-Egitto e Giappone-Stati Uniti, squadre che affronteremo eventualmente solo nelle finali. Come sempre, nella gara a squadre di fioretto femminile per determinare il risultato ci saranno in ogni sfida nove assalti (tre per ciascuna delle tre titolari); vince chi arriva per primo a 45, oppure chi sarà davanti al termine del nono e ultimo assalto se non sarà raggiunto quel punteggio.

