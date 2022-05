DIA 1991 parlare poco apparire mai/ Su Rai 3 il docufilm sulla lotta alla mafia

DIA 1991 parlare poco apparire mai, film di Rai 3 diretto da Leonardo Dalessandri

DIA 1991 parlare poco apparire mai andrà in onda oggi, lunedì 23 maggio, su Rai 3 a partire dalle ore 16.00. Per commemorare i trent’anni di lotta alle mafie viene proposto il film televisivo, realizzato nel 2021, da Leonardo Dalessandri e Gabriele Ciances. Leonardo Dalessandri è un regista italiano noto soprattutto per aver realizzato un Watchover del Marocco.

Gabriele Ciances è un regista e sceneggiatore italiano che, dopo anni di gavetta come assistente alla regia in spot web e televisivi, ha diretto corti, videoclip e ha collaborato con agenzie quali Bianca Film, KIKO Milano, Il Fatto Quotidiano, Huawei Honor, Vodafone, Rizzoli Editore, Alfa Romeo, STYLE Magazine e molti altri. Inoltre ha lavorato come assistente di Fabio Mollo, partecipando al film Il padre d’Italia (2017).

DIA 1991 parlare poco apparire mai, la trama del docufilm

Coprodotto da Rai Cinema e Rai Com, DIA 1991 parlare poco apparire mai racconta della lotta alle mafie nei trent’anni della DIA, ossia l’FBI italiana, nata da un’intuizione del magistrato Giovanni Falcone nel corso del suo ultimo anno di vita. Il film narra la storia degli investigatori che uniscono forze e competenze per raggiungere l’obiettivo comune.

Si tratta di giovani poliziotti, carabinieri e membri della Guardia di Finanza che catturano latitanti, compiono arresti e attaccano i patrimoni delle mafie, rimanendo sempre nascosti e nell’ombra.

