Diablo, Dominique Chillè Diouf/ Morgan è fuori di testa (#TeamMorga, The Voice 2019)

Nell’ultima sfida fratricida di The Voice of Italy 2019, Diablo (nome d’arte di Dominique Chillè Diouf) è riuscito ad avere la meglio su Violet in una sfida ad altissimo tasso emozionale. Il caposquadra Morgan ha assegnato loro un pezzo difficilissimo come “Cosa succederà alla ragazza” di Lucio Battisti. Ma, come dice lo stesso ex cantante dei Bluvertigo, ‘non il Battisti dell’era Mogol, quello di Acqua Azzurra, acqua chiara, ma quello del secondo periodo, quello impegnato.’ Oltre a questa difficoltà, Morgan ha anche chiesto a Diablo e a Violet di inserivi un pezzo rap scritto da loro, aumentando in modo esponenziale la difficoltà. Diablo, già amatissimo sui social come una vera e propria star, ha dato il meglio di sé nella sfida contro Violet, dando vita a un rap serrato e duro, che non ha nulla a che invidiare a chi fa il musicista di professione. La scelta, alla fine, è andata su di lui, con buona pace di Violet che comunque ha ben figurato.

DIABLO: “A MORGAN DEDICO LA CANZONE DEGLI INCREDIBILI”

Lo abbiamo visto fino ad oggi, Diablo è un ragazzo schietto, sincero, forse un po’ stravagante. Nel senso buono. Anche nei confronti del suo caposquadra, Morgan, il giovane rapper ha detto la sua come è nel suo stile, diretto e senza tanti fronzoli: “Morgan è un pazzo, è semplicemente fuori di testa! E’ un genio, ma è fuori di testa. Se dovessi dedicargli una canzone gli dedicherei quella degli Incredibili, perché lui è incredibile!” Parole simpatiche, quelle di Diablo, che dicono molto su di lui e sul suo maestro. Non è un caso che il ragazzo abbia successo sia tra i colleghi sia sui social, dove sta diventando un vero fenomeno. Sul futuro immediato, il rapper non ha alcun dubbio: “Cosa succederà? Beh, è chiaro, metterò tutti k.o.!” Chi lo segue su Instagram e su Facebook non potrà che augurarsi davvero la stessa cosa, ossia che vada avanti e continui a dare il meglio di sé. Con la forza e il carisma che ha, potrebbe davvero arrivare fino in fondo.

MORGAN I COMPIMENTI A DIABLO: “TU HAI QUALCOSA DA DIRE”

Nonostante gli scherzi, da come si parlano e da come interagiscono è chiaro che Morgan e Diablo si stimino e si apprezzino molto. Il suo caposquadra è stato molto dispiaciuto per l’eliminazione di Violet, ma non ha avuto alcuna esitazione nello scegliere il giovane Diablo e nel fargli proseguire la sua corsa a The Voice of Italy 2019. L’ex cantante dei Bluvertigo lo ha anche ricoperto di complimenti nella diretta televisiva: “Tu, Diablo, sei davvero straordinario. Il pezzo che vi ho dato non era davvero semplice. Ora capisco perché sei così amato dal pubblico e dai social: tu hai qualcosa da dire e la dici a modo tuo.” Belle parole queste di Morgan per il suo pupillo, parole sincere e che saranno sicuramente di buon augurio per lui. D’altronde, era inevitabile che due tipi come Diablo o Morgan alla fin fine si piacessero: dopotutto sono pazzi uguali, chi in un modo, chi in un altro. Adesso per il rapper la strada è tutta in salita: dovrà dimostrare di essere all’altezza dei complimenti che gli sono stati fatti e tutto questo aumenterà senza dubbio la pressione sulle sue spalle.





