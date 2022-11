Diaco spiazza Volpe ed Elia: “C’è attrazione tra voi?”/ “Non siamo fluide, ma…”

Momenti di grande imbarazzo si sono vissuti nel corso della puntata di “Bella Ma’” andata in onda su Rai Due nel pomeriggio di venerdì 18 novembre 2022, quando il conduttore Pierluigi Diaco ha stuzzicato le sue ospiti, Antonella Elia e Adriana Volpe, con una domanda inaspettata e giunta al termine di una lunga riflessione sul loro stretto rapporto d’amicizia, che induce la Elia quasi a essere “possessiva” nei confronti dell’amica.

Una descrizione che ha evidentemente incuriosito il presentatore, il quale, in punta di piedi, ha chiesto alle due donne quanto segue: “Scusate la domanda indiscreta… C’è mai stata attrazione tra voi due?“. Un interrogativo completato dopo qualche secondo di pausa, tra i mormorii degli spettatori in studio, che avevano già intuito dove stesse per andare a parare Diaco. Antonella Elia e Adriana Volpe, a quel punto, hanno esclamato quasi all’unisono: “S*ssuale?”. L’ex valletta di Mike Bongiorno ha quindi sorriso: “Tutte e due allibite… No, non credo”. Tuttavia, Diaco, ha subito incalzato: “Ma come ‘non credo’?”, scoppiando a ridere. A quel punto, a ripristinare l’ordine nell’intervista in corso ci ha pensato Adriana Volpe…

ADRIANA VOLPE E ANTONELLA ELIA: “ATTRAZIONE S*SSUALE TRA NOI DUE? NON SIAMO FLUIDE!”

Quest’ultima, infatti, ha esclamato subito: “Antonella Elia non è proprio il mio tipo, come si suol dire!”. Inattesa, in tal senso, la reazione dell’Elia: “No, Adriana, tu saresti il mio tipo”. Volpe, a quel punto, si è lasciata scappare un semplice “Ah sì?”, sopraffatta dall’imbarazzo, riuscendo in seguito a ritrovare la lucidità per prendere le distanze da qualsivoglia misunderstanding che la domanda di Pierluigi Diaco potesse far nascere: “Io e Antonella Elia non siamo fluide, ma mi sta benissimo se qualcuno è fluido”.

Spiazzando ancora una volta tutti, Elia ha detto la sua sulla questione fluidità: “A me invece no! Mi sembra una roba gran bizzarra ‘sta fluidità, è una cavolata. Non è che si può fare di tutto un fascio…”.











