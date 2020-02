Diana Caruso piange per Luca/ Uomini e Donne, è scontro: “Mi fa arrabbiare troppo”

Nella nuova puntata di Uomini e Donne torna protagonista il triangolo amoroso composto dalla bella Diana Caruso, da Luca e Simone. Ricordiamo che la settimana scorsa al trono Over la dama ha deciso di chiudere con Luca, trovando il suo comportamento non proprio corretto e i suoi toni eccessivi. “Preferisco conoscere Simone e chiudere con lui” ha ammesso Diana. Oggi però è Maria De Filippi a notare le lacrime della dama e a chiederne in studio le motivazioni. La conduttrice comprende che siano scaturite da alcune dichiarazioni di Luca sulla coerenza. Ma l’umore del cavaliere chiamato in causa non è cambiato rispetto alla scorsa settimana e, anzi, tra i due si riapre immediatamente la discussione di qualche giorno fa.

Diana contro Luca a Uomini e Donne

Diana Caruso e Luca tornano a scontrarsi nello studio di Uomini e Donne e proprio il cavaliere riporta alla memoria la scelta fatta dalla dama, che ha poi portato alla fine della loro frequentazione. Luca, infatti, torna a rinfacciarle che ha preferito annullare un volo per raggiungerlo a Genova per andare da Simone, dandogli buca. Da qui parte l’ennesimo scontro tra i due, ma risulta chiaro a molti in studio che, nonostante abbia deciso di chiudere, Diana provi ancora qualcosa per Luca. Questo, infatti, spiegherebbe le sue lacrime. Non mancherà il commento di Simone che causerà ulteriori polemiche da parte del parterre femminile del trono Over. Riusciranno a risolvere le loro ostilità?

