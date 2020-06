Diana De Feo chi è?/ Moglie di Emilio Fede arrestato ieri sera a Napoli

Diana De Feo è la moglie di Emilio Fede, la donna che gli è rimasta accanto, nonostante questi anni turbolenti, e la stessa che si trovava con lui a cena ieri sera in un ristorante del lungomare di via Partenope quando è stato arrestato per essere “evaso” dagli arresti domiciliari a Milano. La stessa Diana de Feo nei mesi scorsi aveva parlato di questa situazione di “divisione” dovuta proprio al fatto che il giornalista sta scontando i domiciliari a Milano mentre lei è di stanza a Napoli. Il loro rapporto non è stato facile ma questo non ha spinto l’ex senatrice a lasciarlo, almeno non legalmente, tant’è che proprio Emilio Fede, in un’intervista al settimanale Nuovo si è scusato pubblicamente con lei: “Per anni non ho fatto il marito per fare solo il giornalista: ho trascurato mia moglie e soltanto ora me ne rendo conto. Diana, forse, avrebbe meritato un uomo diverso affianco perché lei, credetemi, è una donna straordinaria, eroica. Da sola, ha tirato su una famiglia e davanti alle difficoltà non ha mai mollato. Per questo, le chiedo perdono. Mia moglie mi ha tenuto per mano nei momenti più turbolenti, è rimasta sempre al mio fianco”.

CHI E’ DIANA DE FEO?

Ma chi è Diana de Feo? Classe 1937, la moglie di Emilio Fede è anche giornalista, figlia d’arte di Italo de Feo, e politica italiana avendo fatto parte del Popolo della Libertà con il ruolo di senatrice. Per 20 anni si è occupata della rubrica quotidiana del TG1 insieme a Flora Favilla e ancora prima si è occupata di Lavoro ed Economia per sette anni. Nel 2008 la discesa in politica proprio su invito di Silvio Berlusconi che l’ha voluta nelle fila del suo partito candidandola al Senato della Repubblica nella regione Campania salvo poi rinunciare nel 2013 in occasione di nuove elezioni. Dal 1965 è sposata con il collega Emilio Fede dal quale ha avuto due figlie.



