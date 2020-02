Diana Del Bufalo fidanzata con Edoardo Tavassi?/ Lei sbotta: “Lasciatemi in pace!”

Era lo scorso dicembre quando Diana Del Bufalo, attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, annunciava la fine della lunga storia d’amore con Paolo Ruffini. Le motivazioni di questa decisione non sono mai state chiarite fino in fondo dai diretti interessati, nonostante l’attrice abbia comunque fatto intendere di aver sopportato tanto dal suo ex. Oggi è proprio di Diana che si torna a parlare in quanto pare che nel cuore della bella attrice ci sia già un altro uomo. Non si tratta di Cristiano Caccamo, come molti hanno creduto nelle ultime settimane, bensì di Edoardo Tavassi. Si tratta del fratello della ben nota Guendalina Tavassi che il pubblico ricorda come una delle concorrenti storiche del Grande Fratello. A confermare il gossip e Fanpage, secondo cui i due starebbero insieme da circa due mesi, seppur senza mai mostrarsi pubblicamente insieme.

Edoardo Tavassi nuovo fidanzato di Diana Del Bufalo? Lei sbotta

Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi si sarebbero conosciuti dunque mesi fa ma la scintilla pare sia scattata sin da subito. La coppia farebbe sul serio, tanto che sono già state fatte le presentazioni in famiglia. Non mancherebbero indizi social a confermare questa relazione, in particolare in una Instagram story pubblicata recentemente, si sente la voce di un uomo al fianco di Diana e sarebbe proprio quella di Edoardo. L’uomo ha 35 anni ma non fa parte del mondo dello spettacolo. Si occupa invece di doppiaggio e fa inoltre il video maker. Di fronte al gossip insistente, come segnala Blogtivvu, Diana ha però deciso di rompere il silenzio, seppur con poche parole sotto ad una pagina di gossip (poi cancellate). “Oddio che ansia! Mi lasciate in pace?” ha scritto l’attrice.

