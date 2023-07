Diana Del Bufalo, il nuovo fidanzato é il “nip”, Patrizio/ Scorda Paolo Ruffini: la conferma

Amici, Diana Del Bufalo torna a raccontarsi a tutto tondo: l’intervista, senza filtri

Diana Del Bufalo dimentica l’ultimo ex fidanzato, Paolo Ruffini, al fianco del nuovo fidanzato “NIP”, Patrizio. O almeno questo é quanto rilascia l’ex stella tra i concorrenti storici del talent show di Amici di Maria De Filippi, in una intervista esclusiva concessa a SUPERGUIDA TV. L’ex concorrente di Amici 10 di Maria De Filippi, in replica ai quesiti nell’intervento in esclusiva, fa in particolare sapere di custodire nel cuore il ricordo della sua esperienza al format dedicato ai talenti e in onda sulle reti Mediaset: “é stata un’esperienza stupenda, ricordo quando cantavo nel grande teatro del serale e cantavo con gli Cuffie in-Ear, Monitor, e sentivo tuttaml’orchestra ed era bellissimo. Per me era la mia prima esperienza, a livello di canto, di televisione, di tutto. È stata un’emozione unica che non scorderò mai”, fa sapere tra gli aneddoti indimenticabili, la ormai attrice e vip.

Patrizio é il nuovo amore, dopo Paolo Ruffini

Ma non é tutto. Perché, poi, tra le risposte ai quesiti ricevuti, Diana Del Bufalo conferma di essere sentimentalmente impegnata con Patrizio. Il neo fidanzato non più top secret che a quanto pare non farebbe parte del mondo dello showbiz e sembra non essere reperibile via social. Tra dieci anni, Diana Del Bufalo si vede al fianco del suo attuale compagno, dopo la turbolenta lovestory passata alla storia del gossip e ormai finita con il conduttore televisivo e storico volto di MTV, Paolo Ruffini. “Mi immagino felice e appagata dalla vita. Viaggiatrice, mi piacerebbe tanto viaggiare per il mondo”, aggiunge l’ex Amici, in previsione del suo futuro

Di recente Diana Del Bufalo si é concessa un soggiorno romantico con l’amato Patrizio, a Formentera. Così come mostra un post esclusivo che l’ex Amici condivide via Instagram. Uno tra gli stati social pubblicati del profilo Ig dell’ex Amici, in un tripudio di interazioni di esultanza del popolo del web.

