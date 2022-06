Diana Del Bufalo in Messico con il nuovo fidanzato?/ Sui social mostra Benjamin Walsh

Diana Del Bufalo: in Messico con il nuovo fidanzato?

Diana Del Bufalo ha trascorso una vacanza in Messico, tra tramonti e paesaggi mozzafiato. Diana è stata in Messico in compagnia di un ragazzo che, finora, non aveva mai mostrato sui social. Si tratta di Benjamin Walsh, fotografo professionista e direttore creativo che lavora a Los Angeles. Tra le foto, un selfie della coppia in cui l’australiano abbraccia e bacia la giovane attrice. I fan sono contenti di vedere la Del Bufalo sorridente: “Diana vogliamo sapere come vi siete conosciuti” e “Ma lui? Ti sei presa un gnoccolone! State benissimo insieme!”, hanno commentati alcuni follower su Instagram. Sembra che Walsh abbia alle spalle una storia d’amore con l’attrice australiana Alyssa Sutherland, protagonista di serie di successo come Vikings.

Nessuna conferma ufficiale da parte di Diana Del Bufalo sul suo rapporto con Benjamin Walsh, ma sembra proprio che il ragazzo australiano possa essere la sua nuova fiamma. Rientrata in Italia, l’attrice ha festeggiato la serata con alcuni amici, tra cui Cristiano Caccamo ed Edoardo Tavassi, suo ex fidanzato reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi. L’attrice ha pubblicato nelle sue storie una serie di video della serata. È risaputo che nonostante la loro storia sia finita, Diana ed Edoardo siano rimasti in ottimi rapporti: “Lei aveva ancora delle cose irrisolte per la sua storia passata e non era del tutto libera per lasciarsi andare in questa relazione, ma sono rimasti in buoni rapporti. Si sentono e si vedono spesso”, ha spiegato Emanuela Fuin, madre di Edoardo, al settimanale Mio.

