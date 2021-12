Diana Del Bufalo “Non sono vaccinata”/ Insulti dal web, lei “Diversità non accettata”

Nelle ultime ore Diana del Bufalo si è ritrovata nel mirino dalle critiche del web a causa di alcune dichiarazioni fatte sui vaccini. L’attrice, secondo quanto riportato dal giornalista e conduttore televisivo Domenico Marocchi, come fa sapere Whoopsee, avrebbe dichiarato che non si vaccinerà in quanto le è stato sconsigliato dal suo medico di base a causa di alcuni problemi al cuore. Queste parole hanno sollevato un polverone sulla Del Bufalo, una pioggia di critiche alle quali ha poi deciso di rispondere con un post pubblicato nelle stories di Instagram.

Questo recita: “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti. Quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè, per via della genetica familiare ho il cuore ballerino.” ha spiegato l’attrice.

Diana Del Bufalo replica alle critiche: “La diversità non è accettata”

Diana Del Bufalo ha poi spiegato che non si tratta di un problema grave ma di una situazione che tiene comunque costantemente sotto controllo: “Niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto.”, ha ammesso. L’attrice ha quindi commentato le critiche ricevute in queste ore: “Chiaramente gli insulti che sto ricevendo, sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un po’ di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo.”, ha concluso. Disparate le reazioni del web: molti l’hanno pesantemente accusata, soprattutto visto il campo in cui lavora e il periodo storico vissuto dal mondo del cinema. Altri, invece, la difendono e, soprattutto, difendono la sua libertà di scelta.

