Diana, moglie Charles Ingram (Quiz)/ Quei colpi di tosse sospetti durante il quiz

Diana, la moglie di Charles Ingram, complice della presunta truffa a Chi Vuole essere Miliardario

Diana è la moglie di Charles Ingram, storico concorrente di Chi vuol essere miliardario, accusato di aver truffato il programma e condannato a diciotto mesi di carcere e al pagamento di una multa piuttosto salato. Stando a quanto ricostruito, la sua compagna era al corrente di tutto. Non solo: Diana avrebbe svolto un ruolo di complice durante le registrazioni, suggerendo a Charles alcune risposte attraverso dei colpi di tosse sospetti.

Colpi di tosse che non passarono inosservati al pubblico, che dopo la vincita del concorrente cominciò ad inoltrare molteplici segnalazioni alla produzione. Da lì partirono le indagini, che portarono appunto alla condanna finale.

Diana e il marito Charles Ingram condannati dopo il quiz Chi Vuol essere miliardario

Ad incastrare Charles Ingram, come dicevamo, ci furono dei colpi di tosse sospetti da parte della moglie Diana, che evidentemente suggerì al compagno alcune risposte. In molti, inoltre, avevano visto gli Ingram litigare animatamente poco prima dei festeggiamenti per la vincita. Anche altri membri della troupe del programma li avevano visti discutere e i sospetti si amplificarono ulteriormente. Tutto fino alla condanna di diciotto mesi di carcere per la famiglia Ingram, che nonostante la sentenza continuò a ritenersi innocente.

