Diana Poloni, fidanzata Francesco Renga/ “Dopo un periodo difficile, con lei…”

Diana Poloni, chi è la fidanzata di Francesco Renga

Diana Poloni è ormai ufficialmente la nuova compagna di Francesco Renga. Quelli che erano rumors sono stati confermati prima dalle pagine dei giornali e poi anche dal diretto interessato che ha rivelato di aver ritrovato la serenità al fianco della sua nuova compagna. E’ stato lui stesso a rendere pubblica la loro storia d’amore nel settembre dell’anno scorso confermando che l’inizio della loro storia d’amore inizia infatti nel 2015, in seguito alla fine del matrimonio fra Renga e Ambra Angiolini. Quello che è certo è che della bella biondina dai capelli con i boccoli, dal sorriso solare e dal viso dolce, non sappiamo ancora molto. Quello che è certo è che si chiama Diana Poloni e che dopo la fine della sua relazione con Ambra, Francesco Zenga ha dimenticato anche i paparazzi che non sono più così numerosi davanti a casa sua.

Con Diana Poloni torna il sereno nella vita di Francesco Renga

Diana Poloni, compagna di Francesco Renga si tiene alla larga dai social network, il suo profilo su Instagram è blindatissimo e si è mostrata al fianco di Renga in poche occasioni. La prima foto della coppia infatti risale al settembre dell’anno scorso, quando proprio il cantante che questa sera sarà sul palco di Sanremo 2021, ha deciso di ‘uscire allo scoperto’ e ha condiviso un momento privato con lei con la didascalia: “Balliamo? In realtà mi muovo a ritmo di musica solo sul palco ma all’inizio del nostro tour manca ancora un mesetto, così mi alleno un po’”. Intanto, Renga si è detto geloso di questa nuova storia d’amore tanto da non volerne parlare mai e in un’intervista rilasciata al Corriere, ha svelato: “Diana si occupa di risorse umane in un’azienda del settore distributori automatici e con lei è tornato il sereno nella mia vita privata”.



