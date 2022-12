Diana Poloni, fidanzata Francesco Renga/ Una coppia allergica al gossip

Diana Poloni, ecco chi è la fidanzata di Francesco Renga. Il cantante: “Sono fortunato”

Tutti o quasi conoscono le canzoni di Francesco Renga, si sa invece pochissimo della sua vita privata e dell’attuale fidanzata Diana Poloni. Questo perché il cantante è sempre stato piuttosto abbottonato sul proprio privato, parlando raramente delle sue situazioni sentimentali. Dopo la rottura con Ambra Angiolini, dunque, Francesco Renga ha ritrovato l’amore. Si chiama Diana Poloni, come accennavamo, una donna attiva nel settore della ristorazione. Non sono moltissimi gli elementi di discussione attorno alla coppia, questo perché sia l’artista che la sua dolce metà hanno concesso pochissimi spunti nel corso di questi ultimi anni.

Basti pensare che Francesco Renga ha menzionato pochissime volte la su Diana, perlomeno in eventi pubblici. I fan più accaniti, tuttavia, ricordano molto chiaramente quando il cantante ufficializzò la relazione nel salotto di Silvia Toffanin, nell’ormai lontano 2017. “Sono un uomo fortunato”, raccontò in quell’occasione Francesco Renga a proposito della sua nuova fidanzata. “Di amori ne ho tanti: i miei figli, la madre dei miei figli e la mia compagna Diana”.

Diana Poloni e Francesco Renga, una coppia allergica al gossip: insieme da tempo ma…

Da quel giorno, Francesco Renga e la sua fidanzata Diana Poloni non si sono più separati. I due stanno benissimo insieme e la loro relazione sembra proseguire a gonfie vele. Per quanto riguarda Diana Poloni, sappiamo che gestisce due ristoranti piuttosto affermati in Italia ed è proprietaria di un’azienda che opera nel settore dei distributori automatici. Secondo alcuni spifferi provenienti dagli ambienti del gossip, la ragazza sarebbe già stata legata al cantante nel periodo in cui l’uomo si era allontanato dall’ex moglie Ambra Angiolini. La notizia, tuttavia, non è mai stata confermata dai protagonisti e ad oggi rappresenta una semplice boutade. La loro storia, infatti, è stata ufficializzata solo dopo alcuni anni di frequentazione, questo per tutelare al massimo la propria privacy ed evitare scossoni mediatici evidentemente poco graditi da parte della coppia.

