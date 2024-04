Diana Puddu, chi è? La finalista di The voice senior 2024/ “Adesso non mi manca più niente”

Gigi D’Alessio incorona Diana Puddu: “Il pubblico di The Voice Senior 2024 sa”

Diana Puddu torna a The Voice Senior 2024, per giocarsi le sue carte in questa finale. Da Quartu Sant’Elena, la cantante porta l’entusiasmo dei compaesani che questa sera tifano da casa per lei. “Mi riconosco ma sono questa. Sto vivendo un sogno. La voce, per me, è far sentire la propria anima”, dice prima di cantare E’ tutto un attimo di Anna Oxa. “Porto la mia famiglia nella finale di The Voice Senior 2024, tutti gli amici del mercato, porto il mare e l’odore della mia bellissima Sardegna. Mi manca qualcos’altro? Non mi manca più niente”, afferma ancora Diana Puddi. La sua esibizione incanta il pubblico, ma soprattutto coach Gigi D’Alessio che si esprime molto chiaramente a suo favore: “Il pubblico sa”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Diana Puddu in finale a The Voice Senior 2024 con un sogno nel cassetto

Diana Puddu è tra i 12 finalisti confermati di The Voice Senior 2024, la cantante del team di Gigi D’Alessio ha conquistato giudici e pubblico nella semifinale esibendosi con il brano “Un’emozione da poco di Anna Oxa, ottenendo così la possibilità di vincere il reality. Anche perchè in base ai commenti social sarebbe proprio lei la favorita per la finale. La casalinga 60enne di Quartu Sant’Elena ha emozionato durante il suo percorso nel programma, non solo per la voce e tecnica musicale, anche per la sua storia. Specialmente quando ha raccontato che la musica è stata da sempre il suo sogno nel cassetto ma che sembrava ormai abbandonato dopo anni di quotidianità dedicata alla famiglia e alla vita domestica.

La stessa concorrente ha infatti più volte sottolineato che questa esperienza sia stata per lei come vivere una favola,e per questo si è distinta tra gli altri anche per le emozioni semplici e per la sua umiltà. Uno dei punti più importanti del suo percorso nella trasmissione è stato durante la performance di “Ti Sento” dei Matia Bazar, quando oltre ai giudici ha trovato anche Patty Pravo che la ha fatto i complimenti per l’esibizione.

Diana Puddu, la finalista di The Voice Senior 2024, è tra le favorite per la vittoria

Diana Puddu, la casalinga 60enne finalista di The Voice Senior 2024, ha conquistato il cuore del pubblico non solo per le sue doti e talento ma anche per la sua capacità di emozionare con la sua storia. Sui social i fans si sono scatenati nei commenti a sostenere la sua vittoria per la finale di venerdì 5 aprile, ed anche i giudici sembrano essere rimasti colpiti dalle varie esibizioni. La cantante ha raccontato di avere una grande passione per la musica fin da quando era una ragazzina ma che finalmente, solo ora, grazie al reality ha avuto la possibilità dopo anni di esibirsi fuori dalla sua isola la Sardegna.

Gigi D’Alessio ha sottolineato che “Lei è un fenomeno, l’emblema di The Voice, una voce straordinaria e stupenda“. La concorrente ha invece voluto ribadire di essere molto felice per il successo raggiunto fino ad ora, dicendo che è stata una avventura fantastica che per la prima volta le ha regalato la possibilità di salire su un palco così importante e di ottenere una grande opportunità di crescita.











