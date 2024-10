Benedetta Caretta è uno dei volti principali di Io Canto Generation, un programma che la giovane coach conosce molto bene avendolo vinto nel 2010 come concorrente. Ed è proprio ad Io Canto che è cominciata la carriera di Benedetta Caretta, che ha poi lavorato ha diversi altri progetti nel corso degli anni, trasformando la sua passione in un lavoro. Dall’album Conto alla rovescia dei giorni alla partecipazione a The voice of Italy, fino ad All Together Now ed Io Canto Generation.

Grande curiosità da parte dei fan di scoprire qualcosa in più sulla vita privata della Caretta, ma pare essere la stessa Benedetta a voler mettere un muro tra la sua vita pubblica e le sue questioni personali. Una decisione legittima che, paradossalmente, sembra alimentare l’interesse degli spettatori e degli utenti del web. Per quanto concerne la vita sentimentale non si hanno moltissime informazioni, anche se in passato il suo nome ha più volte acceso il gossip.

Benedetta Caretta, c’è un fidanzato nella sua vita? Rumor e ipotesi mai smentite né confermate…

Tempo fa, infatti, Benedetta Caretta fu accostata al vincitore di Amici Alberto Urso e in seguito si ipotizzò anche una relazione con il violinista Hausercello. In entrambi i casi, tuttavia, la Caretta non è mai intervenuta né per smentire né per confermare i rumors. Attualmente non è chiaro se abbia un fidanzato, ma in una intervista a Superguidatv ha fatto capire di non avere molti grilli per la testa.

“Mi piace la vita semplice e non ho mai voluto che questa esperienza (di Io Canto, ndr) mi cambiasse. Progetti? Prima o poi mi piacerebbe partecipare al Festival di Sanremo. Finora non ci ho mai pensato perché pur avendo dei brani non li ho mai proposti”, aveva raccontato Benedetta.

