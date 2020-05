DIAVOLI/ Anticipazioni 1 maggio: la moglie di Dominic scompare nel nulla

Pubblicità

DIAVOLI, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, venerdì 1 maggio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Diavoli in prima Tv assoluta. Saranno il quinto e il sesto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Massimo (Alessandro Borghi) è sicuro che la moglie sia stata uccisa e chiede al medico legale di indagare sulla possibilità che i suoi sospetti siano reali. Oliver (Malachi Kirby) invece prende il posto di Paul (Harry Michell), che è stato licenziato, mentre Dominic (Patrick Dempsey) tiene un discorso al funerale di Ed. La Polizia raggiunge il posto poco dopo per parlare con Massimo e ricostruire lo stato d’animo di Ed poco prima della sua morte, ma gli uomini di Dominic interrompono la conversazione. Sofia (Laia Costa) informa poi Ruggero di aver scoperto un collegamento fra la NYL e Gheddafi, che sta seminando terrrore in Libia. La giornalista ipotizza anche che la morte di Ed sia collegata con l’evento e accetta di infiltrarsi ad un gala organizzato da Dominic.

Rischia però di subire degli abusi da uno degli invitati. Intanto, la Polizia mette sotto torchio Oliver perchè la domestica di Ed lo ha visto rubare il suo portatile. Sofia invece fa pubblicare le foto del gala sul Guardian e Dominic intuisce che Massimo c’entra qualcosa. Mentre la Polizia conclude che Massimo potrebbe aver ucciso Stuart, Dominic organizza una conferenza stampa e rivela che l’investitore libico si è dissociato da tempo da Gheddafi. Massimo chiede al suo amico investigatore di scoprire chi ha riportato Carrie in città, sicuro che sia il tassello che gli manca per capire chi l’abbia uccisa.

Decide poi di non usare un’informazione ottenuta grazie alla sua squadra: l’Irish Bank ha ricevuto un forte finanziamento da una banca che ha un accordo con Dominic, anche se quest’ultimo ha cercato di interrompere il legame. La detective Vicki Bale (Lorna Brown) viene informata invece da un uomo di Dominic che c’è un collegamento fra Massimo e la morte di Ed. Intanto, Sofia scopre da un informatore che il video che ha provocato l’attacco a Gheddafi è in realtà un falso. Mentre la Bale fa pressioni su Paul per incastrare Massimo, la moglie di Ed trova il testamento del funzionario e un appunto sulla NYL che la mette in guardia. Massimo invece aggredisce il dirigente che lo ha venduto alla Polizia e Dominic gli promette di far chiudere le indagini nei suoi confronti. La squadra intanto va contro l’ordine di Massimo e sfruttano i bond irlandesi a loro vantaggio. Il capo però ci aveva visto giusto e alla fine le sue previsioni sulla BCE si avverano. Sofia invece scopre grazie al suo informatore che Carrie era stata arrestata per prostituzione l’anno precedente e che l’avvocato di Dominic aveva fatto sparire ogni traccia. Il mentore però muove le sue pedine per scagionare Massimo, mentre uno dei suoi uomini sorprende Oliver a manipolare il server della banca.

DIAVOLI, ANTICIPAZIONI DELL’1 MAGGIO 2020

EPISODIO 5 – Com’è nato il legame fra Massimo e il suo mentore? Scopriremo tutto grazie a diversi flashback che ci porteranno nel passato e che ci sveleranno anche che cosa ha provocato la rottura del matrimonio fra Massimo e la moglie appena scomparsa. La fuga di Nina non farà altro che alimentare le vecchie ferite, mentre Dominic è sul piede di guerra con il suo pupillo. In seguito all’affare irlandese, ha intuito di non potersi fidare di Massimo. Il pilastro della NYL tuttavia è impegnato nella ricerca della moglie e anche se il rapporto con Massimo è ormai compromesso, metterà il conflitto da parte per qualche tempo. Sarà costretto inoltre a chiedere l’aiuto di Massimo per ritrovare Nina, anche se scoprirà il tradimento di entrambi.

EPISODIO 6 – Sofia scopre che Dominic e la NYL sono collegati al fallimento della banca in Argentina. Una scoperta che colpisce da vivino la giornalistadi Subterranea, visto che anni prima il fratello si è suicidato proprio a causa della crisi avvenuta a Buenos Aires. Decisa a vendicarlo, cercherà di affondare sempre di più il coltello su Dominic. Non sappiamo nulla invece delle indagini della Polizia: i due detective che seguono il caso di Stuart stanno ancora brancolando nel buio oppure no?



