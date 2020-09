DIBATTITO TRUMP-BIDEN/ Diretta streaming video: elezioni Usa, guida al confronto

Appuntamento a Cleveland, Ohio, alle ore 3 della notte italiana, per il primo dibattito Trump-Biden, sfidanti per la presidenza Usa alle elezioni del prossimo 3 novembre. Lo scontro tra i due si preannuncia infuocato, lo spettacolo pirotecnico, e c’è già chi parla di “Superbowl della politica a stelle e strisce” visto che tre quarti degli elettori hanno detto di avere in programma di piazzarsi sul divano di casa per guardarlo in tv. D’altronde un dibattito così non si è mai visto: i candidati, per osservare le norme anti-contagio, appariranno sul palco ma saranno lontani tra loro e non si stringeranno la mano. Quest’ultima è forse una buona notizia per Biden, visto che in passato Trump ha già utilizzato la sua morsa di ferro per mettere in soggezione il suo interlocutore (storico l’episodio della mano “stritolata” al povero Macron). Anche il pubblico sarà ridotto: presenti 80-90 persone, tutte testate per il Covid-19. A moderare il dibattito Chris Wallace, presentatore di Fox News, la rete preferita di The Donald, ma giornalista rispettato sia da Repubblicani che da Democratici, garanzia di un approccio equidistante al confronto.

DIBATTITO TV TRUMP-BIDEN: LE REGOLE

Il primo dibattito fra Donald Trump e Joe Biden durerà 90 minuti, senza interruzioni pubblicitarie. Le regole prestabilite dalla Commissione sui Dibattiti Presidenziali prevedono che non ci siano dichiarazioni d’apertura dei due candidati e che la prima domanda venga posta da Wallace al presidente. Il confronto verrà suddiviso in 6 segmenti tematici da 15 minuti l’uno: le esperienze passate di Trump e Biden, la Corte Suprema, il Covid-19, l’economia, questione razziale e violenza nelle città e la correttezza delle elezioni. Non è previsto fact-checking in tempo reale: ciò significa che in caso di affermazione falsa da parte di uno dei due contendenti spetterà all’altro decidere se rintuzzare o meno sul punto. Una tattica, questa, che sulla carta dovrebbe essere ben valutata da Biden: vista la tendenza del biondo di Manhattan ad “inciampare” in informazioni false (non è partigianeria, ma cronaca), il Democratico sceglierà di impiegare il suo tempo a correggere le inesattezza del Repubblicano? Il precedente di quattro anni fa con Hillary Clinton lo sconsiglia. La diretta tv e streaming del dibattito Trump-Biden in Italia sarà assicurata da Sky Tg 24 e La7.



