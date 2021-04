Dichiarato morto, si sveglia prima di espianto organi/ I medici: “Un miracolo”

Incredibile la vicenda con protagonista un giovane 18enne inglese, dato per morto ma svegliatosi poco prima dell’espianto degli organi. Una notizia che è stata riportata in Italia dai colleghi dell’Huffington Post, citando l’autorevole Times, e il cui protagonista è il giovane Lewis Roberts. Il ragazzo era stato dichiarato cerebralmente morto a seguito di un incidente stradale, e i sanitari si stavano preparando ad espiantargli gli organi per la donazione, così come voluto dalla stessa “vittima”.

Peccato però che poco prima di finire sotto i ferri, lo stesso abbia aperto gli occhi di soprassalto. E’ accaduto al Royal Stoke University Hospital, nello Staffordshire, una contea dell’Inghilterra, e la sorella Jade ha raccontato: “Eravamo pronti a dirgli addio – le sue parole riportate sulla sua pagina Facebook – avevamo firmato i moduli. Era stato dichiarato morto, il decesso era stato comunicato al medico legale. A mezzanotte ho chiesto a Lewis di emettere un respiro, ho contato fino a 3. E Lewis ha respirato”.

18ENNE DICHIARATO MORTO, SI SVEGLIA PRIMA DI ESPIANTO ORGANI: IL RACCONTO DELLA SORELLA

Lewis Roberts era stato investito da un furgone e dopo il tremendo scontro aveva riportato delle lesioni cerebrali che erano state giudicate dai medici fatali, prima del risveglio. Quando il 18enne ha cominciato a respirare i medici hanno pensato ad un probabile errore degli apparati meccanici a cui lo stesso era collegato: “Ci hanno detto che poteva essere un errore dei macchinari – ha continuato la sorella Jade – siamo andati a casa. Ci hanno chiamato: ‘Lewis respira’. L’ospedale non riesce a crederci, è un miracolo che non hanno mai visto prima”. Il risveglio del 18enne non è stato temporaneo, come spesso e volentieri in casi di morte, in quanto il ragazzo ha iniziato a migliorare progressivamente, ed ora è tornato a respirare in maniera autonoma, senza bisogno di alcun supporto ventilatorio. Come detto dai medici, si tratta di un vero e proprio miracolo inspiegabile. Non è comunque la prima volta che accade qualcosa di simile, visto che un 20enne si era risvegliato addirittura il giorno dopo il “decesso”, mentre pochi giorni fa un 27enne si era destato poco prima dell’autopsia.

