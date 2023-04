Diego Armando Maradona, memoriale-museo in suo onore a Napoli/ Ma il figlio…

Maradona, pronto un memoriale-museo. Ma il figlio disapprova

Le iniziative per omaggiare il ricordo di Diego Armando Maradona sono numerosissime, e Napoli si appresta ad accoglierne un’altra, piuttosto simbolica. A rivelarlo è il settimanale Chi nel nuovo numero in edicola. Nella rubrica Chicche di Gossip si legge infatti: “Il 10 maggio aprirà a Napoli un memoriale-museo-mostra in onore di Diego Armando Maradona. L’iniziativa è di Stefano Ceci, uno dei migliori amici del calciatore e suo ex manager“.

Tuttavia, come si legge successivamente, l’iniziativa non sarebbe stata benaccolta dal figlio del campione argentino: “La scelta pare non sia stata apprezzata da Diego Junior, figlio del ‘Pibe de oro’. Insomma, non c’è mai pace per il più grande calciatore di tutti i tempi…“. L’idea di un memoriale-museo nel ricordo del gigante del calcio potrebbe essere l’occasione per ricordarne le gesta simboliche e i suoi innumerevoli successi. Sembra però che il figlio non sia così d’accordo, sebbene l’iniziativa sia stata promossa da una delle persone più vicine al compianto campione: Stefano Ceci, suo ex manager nonché uno dei suoi più grandi amici.

Napoli verso lo scudetto nel ricordo di Maradona

Intanto Diego Armando Maradona avrebbe sicuramente vissuto, assieme a tutta la città di Napoli, la febbre da scudetto di questi giorni movimentati. La città partenopea si prepara alla grande festa in vista del weekend, durante il quale la squadra allenata da Luciano Spalletti potrebbe già festeggiare la vittoria del campionato di Serie A. Tutto dipenderà dai verdetti della prossima giornata: il Napoli potrebbe diventare campione se vince nel derby campano contro la Salernitana e se la Lazio non batterà l’Inter a San Siro.

Indipendentemente da come andranno le cose, lo scudetto per il Napoli è sempre più vicino e la città si prepara alla grande festa, per le strade e nelle piazze. Una vittoria che verrà sicuramente dedicata a Maradona, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi e che ha reso grande la città di Napoli sul fronte calcistico.

