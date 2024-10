Una presunta dichiarazione di Diego Maradona Jr è diventata un caso, che il diretto interessato ha provato a chiudere con un suo intervento pubblico. La bufera che ha travolto il figlio del Pibe de Oro è scoppiata quando è trapelata una dichiarazione che ha fatto scalpore, indignando milioni di tifosi e suscitando la smentita furibonda del figlio di Diego Armando Maradona. “Mi fa schifo il mio cognome“, le parole che gli sono state attribuite e che hanno comprensibilmente scatenato il putiferio.

Ma le cose sono andate diversamente, come spiegato dal diretto interessato, che ha trovato spazio nel mondo del calcio, infatti attualmente allena l’UD Ibarra, club delle Canarie che milita nella quinta divisione spagnola. “Non ho mai detto questo“, ha dichiarato il figlio di Maradona. Un’incomprensione, dunque, alla base di questo caso, perché in realtà, quando è arrivato in Spagna, aveva chiesto di dimenticarsi del suo cognome per giudicarlo per quello che fa ed è, senza tener conto della sua parentela eccellente.

LA DEDICA DI DIEGO MARADONA JR AL PADRE

Diego Maradona Jr, alla luce di quanto accaduto, ha anche minacciato di sporgere querela contro i siti che hanno riportato le sue dichiarazioni sbagliate e non le hanno corrette. Le dichiarazioni al centro del caso rientravano in un discorso che il figlio del grande calciatore argentino aveva pronunciato all’interno dello spogliatoio del club che allena. L’intervento è stato ripreso dalle telecamere del programma sportivo spagnolo El Chiringuito TV, ma una parte è stata tradotta male.

Quindi, è scoppiata la bufera che ha portato alla smentita di Diego Maradona Jr, il quale ha anche pubblicato una foto del padre, morto quattro anni fa. A lui ha dedicato queste parole significative: “Perdona questa gentaglia“. Il figlio del Pibe de Oro ha anche raccontato di aver ricevuto diversi link dall’Italia in merito alle sue dichiarazioni, precisando di essere orgoglioso del cognome che porta, ma al tempo stesso di voler dimostrare le sue qualità.

