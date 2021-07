Diego Daddi positivo al covid “Mai stato in pericolo di vita”/ L’ex Uomini e Donne…

Diego Daddi, ex corteggiatore di Uomini e Donne e marito di Elga Enardu, attraverso i propri profili social, ha raccontato di essere stato contagiato dal covid, probabilmente ad un matrimonio a cui ha partecipato con la moglie. “Mi sento meglio, la tosse si è un po’ calmata e i dolori alla schiena sono sopportabili”, ha fatto sapere Diego che ha aggiunto di essere in isolamento. Al tampone si è anche sottoposta la moglie Elga Enardu. La notizia della positività al covid di Diego ha immediatamente fatto il giro del web scatenando la preoccupazione delle persone che gli vogliono bene. A rassicurare tutti, fortunatamente, è stato lo stesso ex corteggiatore che, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha svelato come sta.

Diego Daddi positivo al covid: ecco come sta

Diego Daddi migliora e smentisce attraverso un post su Instagram alcune notizie riguardanti la propria salute. “Oggi molto meglio. I dolori sono spariti così come la febbre, ma anche olfatto e gusto. Quindi direi che sta procedendo alla grande. Credo che il peggio sia passato, spero”, scrive sui social l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Diego, poi, lancia una frecciatina a chi ha diffuso la notizia sulla propria salute: “Ci tenevo a precisare che non ho mai detto nè sono stato in pericolo di vita o gravissimo come alcune pagine di gossip hanno scritto per fare i soliti titoloni attira gente facendo preoccupare ancora di più chi mi conosce e chi mi segue”, aggiunge. Diego, poi, spiega che continuerà ad informare tutti attraverso i propri profili social. “Vi ringrazio ancora per il supporto che mi state dando”, conclude.

