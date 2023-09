Diego Daddi sta male dopo la rottura con Elga Enardu/ “Prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva”

Elga Enardu e Diego Daddi si sono lasciati: cosa sta accadendo all’ex coppia di Uomini e Donne

La notizia della fine della relazione tra Elga Enardu e Diego Daddi è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La coppia nata a Uomini e Donne, che da molti anni ormai sta insieme, non ha mai dato segni di crisi, eppure sembra che di punto in bianco si sia detta addio in modo definitivo. A comunicarlo tra le lacrime è stata proprio l’ex tronista, mostrandosi sui social sconvolta e provata con tanto di valige a seguito mentre lasciava la casa in cui viveva col marito Diego.

“Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi”, le parole con le quali Elga ha poi confermato la rottura con Daddi. A poche ore da questo sfogo che ha gelato i fan della coppia, è stato Diego a rompere il silenzio, dicendosi distrutto da quanto sta accadendo.

Diego Daddi rompe il silenzio dopo la rottura: “Mi impegnerò affinché…”

“Non avrei voluto scrivervi perché questo momento è davvero difficile. – ha esordito in un post pubblicato su Instagram, che prosegue – Ma non si può stare indifferente a tutto il vostro affetto e supporto. Vi ringrazio e vi prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva. Ciò che desidero più di tutto”. Ha poi concluso: “Purtroppo a volte non è possibile scegliere il momento in cui combattere, possiamo solo farlo con coraggio quando ci viene chiesto”.

A confermare il periodo difficile che la coppia sta vivendo è stata poi anche Serena Enardu, sorella gemella di Elga, dichiarando in lacrime: “Mia sorella sta attraversando un periodo molto pesante della sua vita. Se lei non sta bene non sto bene neanche io”.

