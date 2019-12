Diego & Elena/ Trasformismo al centro della danza acrobatica (Tu si que vales 2019)

Diego & Elena, rispettivamente 40 e 36 anni, hanno conquistato la finale di Tu si que vales sulle note di una delicatissima canzone di Elisa “Anima Fragile” portano sul palco un balletto prego di acrobazie, ma con qualche piacevole accenno di trasformismo che consente di smorzare la tensione dei movimenti acrobatici di entrambi. Anche questi due acrobati sono giovani e pieni di talento, tant’è che fin dalla loro prima esibizione sono stati giudicati idonei alla finale, ricevendo quindi il consenso sia da parte del pubblico in studio sia da parte della giuria composta dal quartetto Scotti – Zerbi – De Filippi – Mammuccari. Vedremo se avranno la forza per superare i loro avversari tutti molto agguerriti.

Diego & Elena: abilità e maestria

Nella puntata andata in onda su Canale 5 di Tu si que Vales, del 19 ottobre scorso, il duo Diego & Elena ha portato in scena un numero elegantissimo, difficile e in grado di incantare piacevolmente gli spettatori. La coppia di trasformisti è stata in grado di arricchire la loro esibizione con pathos, sensualità e grande espressività tale da coinvolgere lo spettatore che viene piacevolmente travolto dal dipanarsi dell’esibizione che appare, a tutti gli effetti, come una vera e propria storia. Con abilità e maestria, i due concorrenti mettono in scena le loro capacità trasformiste e portano in scena una coreografia da lasciare davvero incantati. Semplicemente attraverso l’ausilio di un telo i due sono in grado di cambiare abbigliamento e di mutare quindi il senso dello spettacolo che portano in scena. Se il trasformismo e il cambio d’abito lascia a bocca aperta per la capacità di smettere i panni di un personaggio per indossarne degli altri, anche le capacità acrobatiche hanno un ruolo importante per la buona riuscita dell’esibizione. Tra i giudici in sala è soprattutto Zerbi a restare allibito di fronte alla tanta facilità con cui viene messo in scena lo spettacolo. Sinuosità, eleganza, ma anche bravura e immancabile abilità, soprattutto nel momento in cui la protagonista femminile sembra lasciarsi cadere nel vuoto, abbandonandosi all’elastico con cui dà dimostrazione delle proprie competenze acrobatiche. Un’esibizione perfetta che se, inizialmente, sembra essere unicamente incentrata sul trasformismo e potrebbe apparire scherzosa e leggera, cambia completamente tono quando inizia a palesarsi come un vero e proprio spettacolo acrobatico. Il vano tentativo di Zerbi a fermare la loro ascesa verso la finale è stato dirottato dai conduttori, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, che sollevano di peso Zerbi dalla sua postazione portandolo sul palco e garantendo così l’accesso alla finale. Clicca qui per il video dell’esibizione

