Diego Fusaro-Aurora Pepa: nata figlia Allegra/ “Abbiamo scoperto il senso della vita”

È nata la figlia del filosofo Diego Fusaro e della fidanzata Aurora Pepa dopo un annuncio mesi fa che era entrato nella “storia” per l’ironia che lo stesso pensatore aveva riposto in quella lieta novella. Si chiama Allegra, è nata senza particolari complicazioni con i due genitori letteralmente impazziti che hanno iniziato a postare foto come se non ci fosse un domani. «Io e Aurora aspettiamo un figlio. C’è chi come me resiste ai dettami della mondializzazione che ci vuole tutti sradicati, atomizzati e ridotti a una vita senza prospettive. Qui invece la vita genera vita e si procede a una nuova generazione di combattenti contro il turbocapitalismo» aveva sentenziato in diretta a La Zanzara su Radio24 il filosofo cristiano contestatore dell’equilibrio mondiale “globalizzato” e “massonico”. Come cantava però Lucio Dalla nella meravigliosa “Futura”, nei nefasti giorni di oggi mettere al mondo una vita è una scommessa, rischiosa, ma che regala tutto il pieno di bellezza che è ancora la nostra complicata realtà. «E’ un figlio certamente concepito contro il turbocapitalismo – dice Fusaro – perché la famiglia è un avamposto resistenziale contro le derive ciniche del turbocapitalismo. Una relazione quella con la mia fidanzata concepita contro i dettami della globalizzazione. Diceva Gramsci che tutto è politica. Anche fare un figlio, non bisogna essere ingenui. Amare, concepire, portare avanti un progetto significa resistere al deserto che avanza che è la mondializzazione nichilista che avanza», proseguiva sempre Diego Fusaro, in queste ore invece in religioso silenzio per godersi la bella Allegra nata da pochissimi giorni.

DIEGO FUSARO, AURORA PEPA E IL SENSO DELLA VITA

«Gli ingredienti della felicità: meno di 3kg di amore; mezzo metro di dolcezza; svariati cc di latte al dí; tantissima forza di volontà; voglia di scoprire il mondo q.b.. Per un risultato perfetto, aggiungere sorrisi e baci a proprio piacimento. Servire ad ogni ora del giorno e della notte», scriveva così su Instagram la bella Aurora Pepa, innamorata come non mai del suo Diego e della nuova arrivata Allegra. Subito dopo esclamava, «Tre giorni fa ho scoperto il senso della vita, ma in cambio ho perso completamente il senno per la piccola, splendida Allegra». Ieri sera invece la futura signora Fusaro riportava una citazione di Sue Limb per esprimere tutto il bello e la felicità che regna nella vita della loro famiglia dopo di Allegra: «Quando sei venuta al mondo ho sofferto per tre giorni e due notti. Ma non l’ho mai considerata una sofferenza. Dicono che i bambini come te, che sono stati portati così a lungo nell’utero e ci hanno messo tanto a vedere la luce, sono sempre i bambini più amati, poiché hanno riposato a lungo vicino al cuore della mamma ed hanno avuto poco desiderio di lasciarla». Diego Fusaro “risponde” alla sua bella su Instagram, prima con la foto della manina stretta a sé della sua bimba e poi con una lunga citazione di Kahlil Gibran: «I vostri figli non sono figli vostri… sono i figli e le figlie della forza stessa della Vita. Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. Dimorano con voi, tuttavia non vi appartengono. Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee. Potete dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro anima abita la casa dell’avvenire che voi non potete visitare nemmeno nei vostri sogni. Potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non pretendere di renderli simili a voi, perché la vita non torna indietro, né può fermarsi a ieri. Voi siete l’arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati in avanti. L’Arciere mira al bersaglio sul sentiero dell’infinito e vi tiene tesi con tutto il suo vigore affinché le sue frecce possano andare veloci e lontane. Lasciatevi tendere con gioia nelle mani dell’Arciere, poiché egli ama in egual misura e le frecce che volano e l’arco che rimane saldo».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Fusaro (@diego.fusaro) in data: 30 Lug 2019 alle ore 5:56 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA