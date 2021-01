Diego Granese: “Marialaura De Vitis sta con Brosio per la Tv”/ “Me l’ha detto, poi..”

Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Diego Granese torna a parlare di Marialaura De Vitis e il suo rapporto con Paolo Brosio. L’imprenditore torna a ribadire la versione già svelata alcune settimane fa: la storia tra i due è assolutamente falsa. “Io ricordo che quella famosa sera che l’ho accompagnata in Mediaset, non la sera del nostro bacio, ho preso un driver e quando eravamo lì in auto, Marialaura ha proprio chiamato il manager e io ho sentito cosa si dicevano”.

Diego ha poi sottolineato in diretta che: “Lei mi ha detto che Brosio era un mezzo per arrivare in Tv, che la relazione non esisteva e che dopo questo si sarebbe staccata. Tant’è che mi ha detto che voleva anche lasciare il manager, che poi è anche quello di Brosio, perché non voleva fare la sua fidanzata.” ha ribadito l’imprenditore.

Diego Granese: “Diffamazioni varie sul mio conto!”

In studio le parole di Diego Granese hanno scatenato qualche polemica da parte di chi, come Roberto Alessi e Raffaello Tonon, hanno insinuato che anche lui abbia fatto queste dichiarazioni solo per apparire in Tv. Granese ha però spiegato che: “Ci sono state diffamazioni varie sul mio conto, insulti.. Io ricordo a lei che quando le prime settimane è venuta in Tv noi ci sentivamo! – e ancora – Nel momento in cui una persona sta cercando in ogni modo di infangarti, tu che fai?” Granese ha inoltre ricordato come “Brosio ha detto, diffamandomi, che io ho chiamato i paparazzi, ma non è andata così!” ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA