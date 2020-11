Diego Granese paparazzato con Maria Laura De Vitis/ Brosio ‘cornuto’? “Ci siamo baciati, ma Paolo…”

Diego Granese è il ragazzo paparazzato con Maria Laura De Vitis, la fidanzata 22enne di Paolo Brosio. Durante l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso il giovane imprenditore e influencer ha rivelato di aver baciato la ragazza che ha negato in diretta il tradimento. Dove sta la verità? “Ci siamo conosciuti una sera a casa di amici, ci siamo baciati e voglio continuare questa cosa con lei” – ha detto Diego in esclusiva a Live Non è la D’urso, ma la fidanzata di Paolo Brosio ha negato la cosa: “smentisco assolutamente che tra noi ci sia stato qualcosa – ha detto la ragazza – è vero che ci siamo conosciuti in una cena a casa di amici, ma non ho mai baciato lui o altri”. A distanza di pochi giorni il giovane imprenditore ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it raccontando la sua verità: “lei, Maria Laura De Vitis, ha dichiarato che questa cosa non c’è mai stata, invece è assolutamente vera. Lei sta marciando su questa relazione con Brosio. Io l’ho vista più di una volta, l’ho anche accompagnata a casa. Inoltre io uscivo con Mila Suarez, quindi so benissimo che Brosio scriveva a Mila”.

Diego Granese: “Maria Laura De Vitisi? Ci siamo baciati in macchina”

Non solo, Diego Granese è entrato nei dettagli raccontando come e quando ha conosciuto Maria Laura De Vitis, fidanzata di Paolo Brosio: “l’ho conosciuta a due cene. Alla prima l’ho accompagnata a casa. Ci siamo baciati in macchina. Poi siamo stati paparazzati fuori da casa sua, io non lo sapevo. Nelle foto si vede che c’è una certa affinità. Sennò non abbracci una persona, non ti avvicini a due centimetri dando un bacio a stampo (seppure con le mascherine). Io sono passato per quello che si è inventato tutto per andare in televisione, ma non è assolutamente così. Inoltre, la sento tutti i giorni. La seconda volta siamo sempre andati a cena da amici e l’ho riaccompagnata a casa. Da quando Brosio è uscito dalla Casa lei ha preso le distanze”. Parlando poi del flirt con la modella, Diego ha aggiunto: “Ci siamo baciati, senza mascherina. Assolutamente sì. Tra l’altro lei era risultata positiva e io mi sono sottoposto di conseguenza ai test del Covid, sono stato anche in quarantena”. La loro conoscenza però si è interrotta una volta che Paolo Brosio è uscito dalla casa del GF VIP 2020 come ha sottolineato l’imprenditore: “da quando Brosio è uscito non sono più riuscito a vederla. Questo è normale, perché lei sta uscendo con lui”.



