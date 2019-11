Diego Maradona/ Niente patrimonio per la figlia Giannina: “Non le darò nulla!”

Tra Diego Maradona e la sua seconda figlia le cose non sono mai andate particolarmente bene, e questo, si sapeva da tempo. L’ex calciatore ha annunciato che Giannina non riceverà nulla della sua eredità. In questa occasione è stata lei ad aprire le danze delle ostilità, facendo intendere che il padre sia dipendente da farmaci e sedativi: “Lo stanno uccidendo da dentro, senza che se ne accorga”. La donna parla dell’argentino come di un uomo addomesticato dai medicinali. Lui si ribella e sbotta su Instagram, raccontando la sua verità: “Non sto morendo per niente, dormo tranquillo perché sto lavorando. Mi è dispiaciuto moltissimo perdere contro l’Estudiantes. Non so ciò che ha voluto dire Giannina e come verrà interpretato. Ma so che ora, quando uno si fa più vecchio, gli altri si preoccupano più di quello che lascerà piuttosto di quello che sta facendo. E allora dico a tutti che non le lascerò nulla. Che darò tutto in beneficenza. Tutto quello che ho guadagnato in vita mia lo donerò”.

Diego Maradona, niente patrimonio per la primogenita: ecco perché

I rapporti tra padre e figlia sono altalenanti ormi da anni. Si passa a messaggi di grande amore con foto che li ritraggono insieme nel passato, ad attacchi feroci e minacce di attendere la figlia in tribunale. Un paio di anni fa, come scrive Vanity Fair: “La stampa argentina aveva ipotizzato che l’ex fuoriclasse del Napoli, ora allenatore del Gimnasia de La Plata, volesse chiedere il carcere preventivo per Giannina in una causa intentata anche contro la moglie Claudia Villafane per una presunta sottrazione di patrimonio”. A Maradona non è rimasta vicino nemmeno la primogenita Dalma, attrice che ha chiuso i rapporti con lui e ha rinviato al mittente le rose che le aveva spedito in aprile per il suo 32esimo compleanno. Anche lei potrebbe venire cancellata dal suo testamento? È possibile… Il patrimonio del Pibe de Oro, secondo People With Money, è stimato in 275 milioni di dollari. Questo denaro dovrebbe essere diviso con più di tre persone. Ed infatti, alcuni anni fa è spuntato il probabile sesto figlio di Maradona, la 23enne Magalì. Se la paternità fosse convalidata si aggiungerebbe agli altri figli riconosciuti. Oltre a Giannina e Dalma, Diego jr Sinagra, nato dalla relazione con Cristiana Sinagra, Jana, figlia di Valeria Sabalaín e Diego Fernando nato dalla relazione con Veronica Ojeda: che dire? La confusione regna sovrana oppure l’ex calciatore voleva mettere in piedi proprio una squadra di calcio…

