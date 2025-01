Diego Tavani e Claudia D’Agostino: nuovo confronto a Uomini e Donne

Duro confronto tra Diego Tavani e Claudia D’Agostino nella puntata di Uomini e Donne in onda il 16 gennaio 2025. Maria De Filippi, prima di lasciare la parola alla dama e al cavaliere, manda in onda diversi filmati che riassumono la situazione tra i due. Dopo la scelta di Diego di fare un passo indietro non leggendo la lettera che gli ha scritto Claudia, i due si sono frequentati molto durante le feste natalizie. Diego ha raggiunto Claudia nella sua città e la dama ne ha approfittato per fargli conoscere i genitori. Nonostante tutto, però, Diego ha capito di non poter avere una storia con Claudia con cui decide di chiudere definitivamente.

“Io non riesco a trovare la felicità in questa storia. Io non posso aspettare. Probabilmente non è abbastanza quello che mi hai dato. Non siamo fatti per stare insieme”, dichiara lui.

Diego Tavani e Claudia D’Agostino chiudono il rapporto a Uomini e Donne

Il discorso di Diego Tavani non fa una piega se non fosse per le dichiarazioni opposte di Claudia D’Agostino come racconta Maria De Filippi. “C’è qualcosa che non torna. Tu racconti di una Claudia fredda e che non corrisponde ai tuoi sentimenti. Da lì la decisione di chiudere, dicendo non siamo sulla stessa strada. Il suo è tutt’altro. Gianni non crede a te, ma ci sarà chi crede a te. Questa è la stessa scena di 10 giorni fa, quando lei è arrivata con la lettera”, dice la conduttrice.

Diego racconta che Claudia non dice la verità e che nella lettera gli ha chiesto altro tempo. “Si vede che ci tiene, ma ti piace lei per i modi che ha?”, chiede la conduttrice. Diego ammette di non gradire alcuni atteggiamenti di Claudia che, stanca di discutere, torna ad accomodarsi al proprio posto.