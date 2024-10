Diego Tavani e l’interesse per Margherita a Uomini e Donne

Puntata particolare quella di Uomini e Donne del 2 ottobre 2024 durante la quale non sono mancati i momenti di tensioni, ma anche quelli emozionanti. L’arrivo in studio di Andrea Dal Corso e Teresa Langella da marito e moglie ha emozionato tutti i presenti che, grazie ad un filmato e ai ricordi di Maria De Filippi, hanno ripercorso la storia della coppia. Chi, invece, ha scatenato la discussione in studio è stata Margherita Aiello, una nuova dama del parterre che sta uscendo con Mario Cusitore.

Margherita, tuttavia, aveva cominciato a conoscere anche Diego Tavani che, dopo averla vista al centro dello studio per confrontarsi con il 45enne napoletano, ha chiesto a Maria De Filippi di poter parlare per avere una spiegazione su un suo atteggiamento.

Diego Tavani e la discussione con Margherita Aiello: cos’è successo a Uomini e Donne

“Mario quanti anni hai?”, chiede un risentito Diego Tavani al collega che risponde 45. “Quindi non è un problema d’età. Per me, non è un problema che tu abbia un interesse per Mario ma, di base, se una persona non vi piace o non vi interessa, non inventate caz*ate perché a me hai detto che l’età era un problema. Poi ti ho detto che amo il mare e odio e il freddo e tu, vivendo a Milano, hai detto che con una persona che odia il freddo non investe”, spiega Diego.

“Tu mi hai detto che ti sei frenata per età e perché pensi che non potrei mai trasferirmi a Milano. Dimmi che non mi piaci perché dovete avere rispetto del tempo che gli altri impiegano per portarvi a cena perché non è scritto da nessuna parte che io, usciti da qui, prenda la macchina, ti porti in albergo, aspetti che ti sia cambiata, andiamo a fare un aperitivo e passi tutto il tempo a guardare l’orologio per poi dirmi che eri stanca. Non prendete in giro le persone”, sbotta Diego mentre Margherita si difende di essere stata realmente stanca ma di volerlo conoscere.